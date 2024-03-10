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Auditoría de Propiedad Intelectual

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Esta entrada explica qué tan importante es para un instituto de investigación auditar tanto la propiedad intelectual que genera como la propiedad intelectual de terceros que utilizan sus investigadores.

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Dicha auditoría tendrá la consecuencia práctica de permitir que el instituto de investigación (cuando sea apropiado) asegure la propiedad, el mantenimiento y la administración de la propiedad intelectual de la que es responsable. Durante varios años, los derechos de propiedad intelectual (PI) se consideraron derechos privados y no preocuparon a la comunidad de investigación pública. Una serie de desarrollos han cambiado esta percepción.

Primero, los materiales genéticos han sido privatizados, limitando los materiales genéticos disponibles para la investigación pública.

En segundo lugar, se han afirmado los derechos de propiedad intelectual sobre las biotecnologías habilitadoras, que tienen el potencial de impedir la capacidad de las instituciones públicas de investigación para dedicarse a la investigación biotecnológica moderna.

En tercer lugar, se ha reducido la financiación (o financiamiento) para los institutos de investigación públicos, lo que les hace conscientes de su necesidad de desempeñar un papel activo en la gestión de la propiedad intelectual.

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De hecho, debido a los desarrollos anteriores, los institutos de investigación públicos ahora están utilizando sus activos de propiedad intelectual para negociar el acceso a derechos de propiedad privada. El primer paso en la gestión de la propiedad intelectual es realizar una auditoría de la propiedad intelectual. Esto identificará la propiedad intelectual que generan los investigadores de la institución, permitiendo que se utilice como un activo y ayudando en la identificación de la propiedad intelectual de terceros. Este último es particularmente importante para la capacidad de la institución de evitar la responsabilidad por el uso indebido de la propiedad intelectual de terceros.

Metodología

Los objetivos habituales de una auditoría de propiedad intelectual son identificar la propiedad intelectual relevante, establecer la propiedad de esa propiedad intelectual, establecer procedimientos para gestionar la propiedad intelectual y ayudar en la formulación y ejecución de la política de propiedad intelectual del instituto de investigación. Por supuesto, antes de que cualquiera de estos procesos pueda comenzar, se debe determinar el alcance de la auditoría.

En algunos casos, se puede realizar una auditoría para satisfacer a las instituciones donantes o para la acreditación externa.

Por otro lado, podría ser preferente a la colaboración de la institución de investigación con el sector privado.

En cada caso, los encargados de la auditoría deben determinar los objetivos. Habrá que tomar una decisión sobre quién obtiene los resultados de la auditoría. Puede limitarse a la junta, a los donantes, a la administración o ponerse a disposición del público. La auditoría se puede realizar a través de:

Encuestas en línea del personal superior de administración e investigación.

Entrevistas de seguimiento, por teléfono o en persona, con ese personal.

Análisis de contratos, acuerdos de transferencia de material (MTA) y otros documentos mantenidos en la administración central.

Análisis de documentos relevantes identificados a través de entrevistas.

Antes de la auditoría, a menudo es útil sensibilizar al personal sobre la relevancia de la PI para las operaciones de la institución de investigación.

Esto se puede lograr a través de talleres o distribuyendo material explicativo, ambos se pueden hacer en línea.

Aspectos

Las encuestas para identificar acuerdos y actividades con posibles implicaciones de propiedad intelectual también pueden administrarse en línea.

Aspectos

Las entrevistas de seguimiento explorarán esta información e identificarán los documentos que necesitan análisis. Por supuesto, todos los contratos de la institución deben ser analizados por sus implicaciones de PI. Mantener la confidencialidad de los resultados de la auditoría será esencial para asegurar la plena cooperación del instituto.

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Después de todo, la auditoría podría revelar asuntos que el instituto pueda encontrar perjudiciales para su reputación.

Más positivamente, las áreas de educación y capacitación para el personal pueden ser identificadas y los resultados de la auditoría traducidos a las mejores prácticas de gestión.

Propiedad y control de la propiedad intelectual

Un objetivo clave para cualquier auditoría de propiedad intelectual es ayudar a establecer la propiedad y el control del instituto de investigación de la propiedad intelectual auditada. Esto requiere examinar todos los documentos relevantes para:

el estatus legal del instituto;

las obligaciones del personal en virtud de sus acuerdos de servicio y contratos de trabajo, junto con sus obligaciones en virtud de la política de propiedad intelectual del instituto;

acuerdos con colaboradores de investigación;

acuerdos con organismos de financiación (o financiamiento) y donantes; y

documentos relevantes para el estado del instituto de investigación dentro de cualquier red de investigación.

La capacidad de un instituto de investigación para hacer valer la propiedad y el control sobre cualquier propiedad intelectual depende de su capacidad legal.

En el caso de un instituto incorporado, esto se establecerá en su constitución y estatutos (memorándum y artículos de asociación).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las leyes que rigen el lugar de incorporación generalmente regirán estos documentos.

Pero si el instituto de investigación tiene un estatus internacional, sus poderes pueden derivarse de un acuerdo de sede entre el estado anfitrión, los organismos donantes y el instituto. Una vez que tenga el poder legal para ejercer el dominio sobre la propiedad, incluida la propiedad intelectual, el instituto también tendrá el poder de contratar a sus empleados. Por lo general, las cláusulas de IP se insertarán en los contratos de empleo o en una política o código de IP del instituto al que se hace referencia en el contrato de empleo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La más simple de estas cláusulas obligará a un empleado a cumplir con la política de propiedad intelectual del instituto, que normalmente estará disponible en forma impresa o en el sitio web del instituto. Por ejemplo, la política de propiedad intelectual de la Universidad del Estado de Washington establece que todos los empleados aceptan los términos de estas políticas como condiciones de empleo o asociación gratuita.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los empleados deberán acordar ejecutar una asignación de sus futuros trabajos patentables y descubrimientos a la Universidad. Estas políticas pueden ser modificadas por la administración con la aprobación de la Junta de Regentes luego de consultar con los profesores y el personal de la Universidad. Como se indica a continuación, esta política obliga a los empleados a notificar a sus empleadores sobre cualquier innovación que pueda generar derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la política de propiedad intelectual de Texas A&M se aplica a:

todas las personas empleadas por el Sistema; y

cualquier persona que utilice las instalaciones del Sistema bajo la supervisión del personal del Sistema, incluidos, entre otros, los profesores visitantes y los profesores adjuntos, a menos que el Sistema o el componente correspondiente del Sistema negocie los términos especiales para la gestión del trabajo de dichos individuos. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los empleados del sistema no deben celebrar acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el empleo externo, tales como contratos de consultoría o de verano, sin previo aviso al posible empleador de que los derechos de propiedad intelectual del sistema no pueden estar subordinados a un contrato de consultoría o empleo de un tercero.

Dependerá de la institución decidir qué hacer con dicha propiedad intelectual.

En algunos casos, los derechos de propiedad intelectual pueden ser renunciados.

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Más generalmente, hay un procedimiento para compartir los beneficios de cualquier explotación de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política de propiedad intelectual de la Texas State University es típica: En aquellos casos en los que el Sistema otorga licencias de derechos de propiedad intelectual a terceros, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de las licencias, incluidos los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de operación y respaldo de una oficina de transferencia de tecnología y comités consultivos departamentales o institucionales de propiedad intelectual, y los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de obtener una patente u otra protección.

para la propiedad en nombre de la Junta, primero se recuperará de los derechos de autor u otros pagos de licencia recibidos por el Sistema, y ​​el resto de dichos ingresos (incluidos, entre otros, derechos de licencia, derechos pagados por adelantado, derechos mínimos, derechos corrientes, pagos por hitos y pagos por sublicencia) se dividirán de la siguiente manera:

50% al creador

50% al sistema

Con la aprobación previa de la Junta...

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La institución componente puede incluir disposiciones en su Manual de Procedimientos Operativos para ajustar la asignación de regalías aquí establecida, pero en ningún caso el creador recibirá más del 50% o menos del 25% de dichos ingresos. Una situación similar se aplicará en los institutos de investigación operados por departamentos gubernamentales.

En cada caso, el departamento del gobierno tendrá que decidir si cualquier propiedad intelectual generada por sus empleados se pondrá a disposición del empleado, si será asegurada por el departamento correspondiente para su explotación o, alternativamente, se pondrá a disposición de la comunidad de investigación en general.

Acuerdos de sede

Para los institutos internacionales de investigación, el acuerdo entre los donantes y los gobiernos anfitriones generalmente delineará la personalidad jurídica del instituto. Por lo general, se designará como " una corporación benevolente, sin fines de lucro, sin fines de lucro, filantrópica, autónoma ".4 Por lo general, habrá un término para el cual el instituto debe existir, por ejemplo, 50 años a partir de la fecha de incorporación, con posibilidad de renovación.

Por lo general, se indicará quién posee los activos del instituto al final del período.

En caso de que un instituto establezca una colección de recursos biológicos de otros países, pueden surgir objeciones de biopiratería si su propiedad se pierde al final del período. El acuerdo de la sede generalmente indicará el poder del instituto para “ recibir y adquirir por donación, concesión, intercambio, diseño, legado, compra o arrendamiento, ya sea de forma absoluta o en fideicomiso, las contribuciones de dichas propiedades, reales y personales, según sea necesario. Para llevar a cabo los objetivos y propósitos del instituto. Esta disposición no tendrá efecto operativo, ya que el poder se otorgará por incorporación.

Incorporación

Típicamente, un instituto de investigación será incorporado bajo la ley del país anfitrión.

Esta ley contendrá disposiciones sobre los tipos de corporaciones y sus poderes.

Aspectos

Las empresas generalmente se dividen en empresas sin fines de lucro y con fines de lucro, y la estructura de propiedad y activos de cada una puede diferir.

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Invariablemente, los derechos de voto de la empresa se asignarán por referencia a las acciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La gerencia consistirá en una junta directiva bajo un panel de directores y un director ejecutivo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los poderes de la empresa generalmente se establecen en una constitución o un memorando de asociación y se detallan en sus estatutos o artículos de asociación.

Estos documentos deben examinarse para ver qué poderes tiene el instituto para tener en cuenta y tratar con la propiedad intelectual.

Idea

Los documentos también explicarán los poderes de los funcionarios de la corporación para realizar transacciones en nombre de la corporación.

También se deben describir los procedimientos para terminar la existencia del instituto y la disposición de sus activos en la terminación. Los documentos constitutivos de una corporación generalmente guardan silencio sobre el destino de los bienes intangibles, como la propiedad intelectual, que genera la corporación durante su vida. Esto se debe a que la propiedad intelectual se ha convertido relativamente recientemente en una preocupación corporativa.

Sin embargo, cuando la propiedad tangible se dispone específicamente, es probable que los intangibles sigan la misma ruta.

Carta del instituto

Los institutos públicos de investigación comúnmente indican su función de servicio público en una carta rectora.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La junta, bajo los estatutos de la corporación, generalmente promulgará tal carta constitutiva.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tal, la carta estará subordinada al funcionamiento general de los artículos de incorporación y no confiere poderes superiores a los definidos por los artículos de incorporación.

Política sobre PI

Actualmente, los institutos públicos de investigación suelen formular políticas para hacer frente a la propiedad y el control de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política generalmente se acuerda y se aprueba a nivel del consejo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como principio general, los institutos enfatizan la libre disponibilidad de la información, las invenciones y el material biológico que desarrollan.

Sin embargo, los institutos están obligados a buscar la protección de la propiedad intelectual para garantizar la disponibilidad de tecnologías biológicas avanzadas o materiales biológicos para los países en desarrollo. Algunos institutos declaran que pueden buscar proteger tecnologías o materiales que desarrollen para las comunidades de sus clientes. También se puede buscar protección para evitar que terceros obtengan derechos de PI sobre sus innovaciones. Por ejemplo, al presentar una solicitud de patente provisional, el conocimiento sobre las innovaciones de un instituto se colocará en el dominio público. El objetivo es destruir la novedad, y por lo tanto la patentabilidad, de las innovaciones que se requieren en beneficio de los países en desarrollo. Esto evitará que tales invenciones sean apropiadas por el sector privado. Varios institutos públicos de investigación incluyen su política de propiedad intelectual dentro de una política de asociación con el sector privado. Estos institutos de investigación a menudo concederán que para garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a productos derivados de biotecnología y biotecnologías avanzadas, puede ser necesario celebrar acuerdos especiales que estipulen algunas limitaciones en la distribución de materiales derivados y asociados.

En el contexto de esta política, el instituto puede recopilar una lista de IP que está dispuesto a compartir con el sector privado a cambio de acceder a su IP, bajo términos mutuamente aceptables.

Documentos de personal

Véase más abajo.

Documentos de personal

Por lo general, el personal de un instituto público de investigación incluye personal nacional, personal internacional, científicos visitantes, consultores, científicos afiliados, científicos de proyectos, becarios de investigación en colaboración y estudiantes de doctorado y posdoctorado. Afirmar la propiedad y el control sobre la propiedad intelectual que el personal puede generar dependerá de los términos de su participación.

Por conveniencia, podemos clasificar a estas personas como personal y no personal.

Personal

La propiedad y el control de la propiedad intelectual generada o mantenida por el personal será manejada por una combinación de contratos de personal y las políticas y procedimientos de personal del instituto. Estos generalmente serán recogidos en un manual de personal.

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Dada la creciente preocupación por el personal de PI, se ha solicitado a algunos institutos que firmen una declaración de derechos de PI o un acuerdo de confidencialidad.

En el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI, por sus siglas en inglés), por ejemplo, la declaración es un acuerdo de IPR en el que el personal acuerda que " todos los inventos, mejoras, datos, procesos, tecnologías, descubrimientos y otras propiedades intelectuales " generados por ellos, mientras son empleados por el IRRI., " Que se relacionan con los programas de investigación y desarrollo de IRRI o resultado de tareas " asignadas a ellos "son propiedad exclusiva de IRRI ". La publicación es un problema importante si un socio desea la no divulgación y el espíritu del instituto es publicar su investigación.

La publicación prematura en artículos, trabajos de investigación y en conferencias y reuniones puede destruir la novedad de un invento patentable. Esto está en tensión con el deseo de los investigadores de colocar su investigación académica en el ámbito público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La auditoría de PI puede ser una oportunidad para presentar al personal el impacto de la PI en su investigación.

Cuando las tecnologías patentadas tienen licencia del sector privado, el acuerdo de licencia a veces puede restringir la publicación hasta que se hayan evaluado las oportunidades comerciales generadas por la investigación.

El personal no investigador y los miembros de la junta también deben estar sujetos a una obligación de confidencialidad. Esta lista de categorías de propiedad intelectual que abarca el acuerdo se supone que pretende ser informativa y exhaustiva para los miembros del personal que lo firmen:

El acuerdo de IRR sobre los derechos de propiedad intelectual obliga al personal a divulgar las categorías de propiedad intelectual " prontamente a IRRI ". Se debe establecer un procedimiento para dicha divulgación, identificando a la persona u oficina a quien se debe hacer.

El acuerdo de IPR de IRRI requiere que los empleados asignen la IP relevante a IRRI y " hagan todo lo necesario, incluida la ejecución de documentos " para ayudar al IRRI a obtener protección legal para su IP. Este es un medio bastante efectivo para que el IRRI asegure el título de la propiedad intelectual generado por su personal.

El acuerdo de IPR también obliga al personal a utilizar la información confidencial solo en el desempeño de sus funciones para el IRRI y no a revelar información a personas no autorizadas durante el empleo con el IRRI y por un período de cinco años después de la terminación de su empleo. Esta disposición parece imponer efectivamente las obligaciones de confidencialidad.

El personal incluye a los empleados fuera de la institución, como aquellos que trabajan en el campo o están vinculados a otras instituciones. Están sujetos a sus contratos de trabajo y, potencialmente, a las políticas de propiedad intelectual de las instituciones externas para las que trabajan.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La legislación de los países donde trabajan también puede aplicarse. Por ejemplo, varios países han promulgado leyes para regular el acceso a materiales biológicos que podrían ser objeto de solicitudes de patentes. Un instituto de investigación violaría esa ley si presentara solicitudes de propiedad intelectual relacionadas con material biológico que se obtuvo sin consentimiento. Un complemento útil del acuerdo de propiedad intelectual podría ser una referencia a cualquier política del instituto sobre derechos de propiedad intelectual y una definición de esos derechos. El recuadro 1 establece una definición completa de la propiedad intelectual.

Sin personal

Los institutos de investigación suelen albergar diversas categorías de personal no profesional, como los científicos visitantes, consultores, científicos de proyectos, becarios de investigación en colaboración y estudiantes.

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Mantener la propiedad y el control de la propiedad intelectual del instituto puede ser un problema particular en lo que respecta a los no empleados. Sin un acuerdo con ellos, el instituto no podrá ejercer control sobre la propiedad intelectual que estos visitantes puedan generar o usar.

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De hecho, han surgido problemas debido al estado incierto de los investigadores visitantes, quienes en algunos casos han adquirido derechos de patente sobre el tema de su investigación mientras eran visitantes. Acomodar investigadores financiados por donantes externos también ha sido un problema.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La incertidumbre sobre la propiedad de la investigación de dichos donantes puede aclararse en la política de propiedad intelectual del instituto.

En consecuencia, una serie de países comúnmente requieren personal no ejecutado para ejecutar un acuerdo de PI y confidencialidad.

Identificación de IP generada por un instituto de investigación

Antecedentes

Una auditoría de IP obviamente tiene que identificar toda la IP generada por el instituto de investigación, ya sea existente o no registrada. Esto requiere el análisis de cuestionarios completados por el personal de administración e investigación, así como el examen de contratos, MTA, licencias, acuerdos de colaboración, memorandos de entendimiento, planes de trabajo colaborativos, contratos de trabajo y otros acuerdos legales. Esto permitirá al auditor:

aclarar los términos bajo los cuales se accede a la propiedad intelectual;

determinar si los términos de acceso imponen restricciones a la capacidad del instituto para distribuir productos y servicios producidos con la ayuda de este IP;

identificar la propiedad de la propiedad intelectual relevante;

identificar la fuente de IP para identificar áreas en las que los problemas de acceso y propiedad de IP deben ser reexaminados para garantizar el cumplimiento de la política de propiedad intelectual actual del instituto;

evaluar la importancia del PI para las actividades del instituto; y

identificar todas las nuevas IP que se están desarrollando en el instituto (específicamente, las oportunidades de PI percibidas por el instituto, para su propia IP y la de terceros).

Normalmente, una auditoría identificará los siguientes tipos principales de IP:

Patentes y know-how (véase la información relativa a secreto industrial) asociados a los activos biológicos del instituto.

Patentes y derechos de diseño industrial.

IP asociada a equipos agrícolas desarrollados por el instituto.

Derechos de autor, derechos de bases de datos y conocimientos técnicos asociados con publicaciones, programas informáticos y bases de datos generados por el instituto.

Bases de datos de derechos de autor y know-how (véase la información relativa a secreto industrial) desarrollados a partir de la investigación genómica funcional realizada en el instituto.

Marcas registradas.

Diseños industriales.

Activos biológicos patentables

Los principales activos biológicos ubicados en un instituto de investigación científica incluirán:

Colección de germoplasma

Colección de ADN

Herramientas biológicas para el descubrimiento de genes.

Tecnologías habilitadoras (por ejemplo, genes marcadores y sondas)

Mapeo avanzado de poblaciones

Líneas isogénicas cercanas

Líneas de introgresión: mutantes (caracterizados / no caracterizados); Biblioteca BAC

Líneas de introgresión

Pirámides de genes

Líneas avanzadas de reproducción convencional: líneas convencionales; nuevos tipos de plantas

Líneas puras para híbridos: a, por líneas de restauración.

Variedades / cultivares

Híbridos

Líneas transgénicas

Estos activos biológicos representan una inversión considerable por parte del instituto, sus socios y colaboradores.

En la medida en que contienen información potencialmente patentable o licenciable, también representan varios niveles de valor agregado, utilidad e inventiva.

Patentes, modelos de utilidad y derechos de diseño industrial

Es probable que un instituto de investigación médica o agrícola desarrolle equipos y herramientas que necesiten protección de la propiedad intelectual.

Conocimientos tecnológicos

No todas las IP están protegidas a través de un sistema de registro. Una categoría importante no registrada de PI en la investigación médica es la información confidencial. A menudo es un complemento de los derechos de propiedad intelectual registrados. Por ejemplo, la protección de la patente se confiere a cambio de la divulgación de suficiente información en una solicitud de patente para permitir el uso de la invención, que es el objeto de la solicitud. Para proteger su ventaja competitiva, el solicitante inevitablemente retendrá información sobre cómo comercializar efectivamente un invento. Esta información, o know-how (véase la información relativa a secreto industrial), puede incluir el diseño y la configuración de la planta, la capacitación, los planes de marketing, las listas de clientes y los métodos de contabilidad y encuesta.

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De manera similar, una marca registrada es de utilidad comercial limitada sin un esquema asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) para publicidad, licencias, franquicias, y la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de los bienes o servicios bajo esa marca. Asegurar el control de calidad de los productos con licencia generalmente conllevará la aplicación de secretos comerciales. En el centro del intento de proteger la información confidencial están los esfuerzos por restringir la divulgación de secretos comerciales por parte de antiguos empleados o investigadores. Una dificultad particular en estos casos es distinguir entre la información que se puede considerar como la experiencia propia del empleado calificado o del investigador y otra información obtenida durante el empleo, como fórmulas o procesos industriales secretos, que pueden considerarse adecuadamente como del empleador.

En términos generales, si la información en cuestión se puede considerar de manera justa como una parte separada del conocimiento del empleado o investigador que una persona de honestidad e inteligencia ordinaria reconocería, la información se consideraría propiedad del empleado. Al aplicar esta prueba objetiva, los tribunales han tendido a considerar, entre otras cosas, la naturaleza del empleo, la naturaleza de la información, y si la información fue capaz de aislarse de otra información no protegida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las fórmulas y recetas químicas y los dibujos y diseños de ingeniería generalmente se consideran categorías discretas de información no divulgada que se encuentran dentro de la categoría de información confidencial que se puede proteger. Las leyes nacionales que protegen la información confidencial difieren. El artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), trata sobre la preservación de los datos confidenciales de pruebas presentados a las agencias gubernamentales de aprobación.

Dado el largo proceso de aprobación, particularmente para los productos farmacéuticos, las oportunidades para la apropiación ilícita de tales datos por parte de los competidores eran evidentes.

En consecuencia, el artículo 39, apartado 3, dispone que los miembros, cuando requieran, como condición para aprobar la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de pruebas no reveladas u otros datos, cuyo origen implica un esfuerzo considerable, protegerán dichos datos contra la publicidad comercial desleal. utilizar.

Además, los Miembros protegerán dichos datos contra su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o a menos que se tomen medidas para garantizar que los datos estén protegidos contra un uso comercial desleal.

Activos biológicos protegibles como variedades vegetales

Las nuevas variedades de plantas desarrolladas por los institutos de investigación agrícola pueden ser protegidas por la legislación de derechos de obtenedor del derecho. Estas variedades también pueden patentarse en los Estados Unidos pero no en Europa.

Derechos asociados a publicaciones, programas informáticos y bases de datos

Véase más abajo.

Derechos asociados a publicaciones, programas informáticos y bases de datos

Los derechos de autor surgen en relación con publicaciones, CD-ROM, bases de datos, pantallas en línea y software. Al regir la protección de las obras creadas dentro de un país, las leyes de derechos de autor son territoriales.

Pero a través de acuerdos internacionales, las leyes de un país en particular pueden ser respetadas fuera de su territorio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los países son signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC, que afirma la Convención de Derechos de Autor de Berna y agrega alguna protección adicional. La mayoría de las leyes de derechos de autor ofrecen protección para trabajos impresos, como libros, actas de congresos, informes de investigación y revistas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de los derechos de autor también está disponible para las notas de investigación, siempre que estén en forma escrita.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de los derechos de autor también está disponible para películas, fotografías, grabaciones de sonido y CD. Según el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, los programas de computadora se tratan como si fueran obras literarias.

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Finalmente, la protección de derechos de autor está disponible para materiales en línea y pantallas. El período de protección de los derechos de autor es convencionalmente 50 años a partir de la fecha de publicación de una obra.

Publicaciones

Los derechos de autor existirán en el material textual, fotografías, diseños gráficos, diagramas, cuadros y la compilación o disposición de una publicación.

Un instituto de investigación publicará libros científicos (incluidas monografías, actas de congresos, manuales y guías de campo); documentos de discusión; actas de conferencias, reuniones y talleres; boletines técnicos; y carteles científicos.

CD-ROMs

Pueden surgir varios intereses de copyright diferentes para el material en un CD-ROM.

Idea

Los derechos de autor pueden surgir con respecto a textos, obras artísticas (como fotografías, dibujos, diagramas), obras musicales, grabaciones de sonido y películas, así como en relación con la compilación del material contenido en el CD. Un instituto puede producir CD-ROM como parte de sus materiales de capacitación.

Por ejemplo, los cursos asíncronos basados ​​en Internet en Diseño experimental y Análisis de datos y en Inglés agrícola, creados y administrados por IRRI, están disponibles en CD-ROM.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando no se han generado materiales en el instituto, la auditoría debe determinar si el autor o la fuente original han obtenido el permiso o la autorización antes de la publicación.

La auditoría también debe determinar si se reconoce al autor o la fuente original.

Materiales de video

Los materiales de video producidos con el propósito de capacitación están protegidos por derechos de autor.

Otros Elementos

Por lo tanto, los materiales de video producidos en el instituto deben reconocerlo como la fuente y llevar un aviso de copyright. Si lo desea, puede ir acompañado de un aviso que autorice la reproducción o copia del material, siempre que el instituto sea reconocido como la fuente. Si se producen videos que involucran material generado fuera del instituto, entonces se deben implementar procedimientos para obtener la autorización de derechos de autor y las indemnizaciones de derechos de autor.

Bases de datos de derechos de autor y know-how

Los diversos proyectos de investigación emprendidos o suscritos por un instituto generan una gran cantidad de datos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo la ley actual de derechos de autor, los datos en bruto o información no son protegibles Pero la legislación se está considerando en varios países que permitirían que las bases de datos y, posiblemente, los datos sin procesar en sí mismos se conviertan en objeto de una protección de propiedad intelectual sui generis o especial.

Sin embargo, aunque los datos sin procesar contenidos en las bases de datos pueden no estar protegidos por derechos de autor, la forma en que se expresa la información puede ofrecer cierta protección.

Por ejemplo, un pasaje de texto, un diagrama o un gráfico contenido en una base de datos puede estar protegido por derechos de autor. También es posible que, en ciertas circunstancias, donde haya suficiente originalidad o creatividad en la disposición de los datos, la base de datos en su conjunto esté protegida por derechos de autor sobre la base de que es una compilación.

Debido a que los componentes individuales de la base de datos pueden estar protegidos por derechos de autor, debe haber mecanismos y procedimientos para garantizar que la base de datos no contenga material que infrinja los derechos de autor de otros. Los derechos de PI son de particular preocupación cuando la creación de una base de datos es colaborativa.

En este caso, cuando existe copyright en entradas individuales, puede no estar claro si el copyright pertenece a un colaborador o a todos los colaboradores conjuntamente.

Además, cuando el material proviene de diversas fuentes, cada colaborador puede ser considerado como infractor, incluso si solo uno de los colaboradores infringe los derechos de autor de un tercero.

Idea

Los derechos de PI son de particular preocupación cuando la creación de una base de datos es colaborativa.

En este caso, cuando existe copyright en entradas individuales, puede no estar claro si el copyright pertenece a un colaborador o a todos los colaboradores conjuntamente.

Además, cuando el material proviene de diversas fuentes, cada colaborador puede ser considerado como infractor, incluso si solo uno de los colaboradores infringe los derechos de autor de un tercero.

Idea

Los derechos de PI son de particular preocupación cuando la creación de una base de datos es colaborativa.

En este caso, cuando existe copyright en entradas individuales, puede no estar claro si el copyright pertenece a un colaborador o a todos los colaboradores conjuntamente.

Además, cuando el material proviene de diversas fuentes, cada colaborador puede ser considerado como infractor, incluso si solo uno de los colaboradores infringe los derechos de autor de un tercero. Para tratar algunos de estos problemas de derechos de autor, el Documento de Bioversity International recomienda que la página de notificación de derechos de autor contenga una notificación general con hipervínculos a una página de notificaciones de derechos de autor específicas. Estos identificarían qué parte o centro del instituto posee derechos de autor en el material relevante. El documento sugiere la siguiente notificación general: Este sitio está protegido por derechos de autor internacionales en el diseño del sitio, incluidos el diseño, la tipografía y los gráficos que se reproducen en este documento, y en la expresión de la información contenida en este documento, ya sea como una compilación, trabajo literario o artístico o de otro tipo. La forma de las notificaciones específicas de derechos de autor recomendadas en el documento de Bioversity International es: Copyright [ nombre completo del propietario del copyright ] [ año de creación del trabajo ] en [ describir ] como [ compilación / edición publicada / obra literaria / obra artística ] o de otro modo.

Materiales en línea

Los principios de derechos de autor que se aplican a las obras impresas y los CD-ROM se aplican igualmente a los materiales en línea.

Otros Elementos

Por lo tanto, un instituto tendría que obtener permisos e indemnizaciones para utilizar material protegido por derechos de autor que se muestra en su sitio web. La aprobación de IP para los enlaces de hipertexto a otros sitios de la World Wide Web ha planteado recientemente algunos problemas de derechos de autor. Si la página de inicio del instituto se enlaza con una gran cantidad de recursos de Internet, se debe garantizar que los propietarios de esos recursos en línea no tengan objeciones a esos enlaces. Los problemas de derechos de autor también se plantean al reflejar y enmarcar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La duplicación se produce cuando un sitio se duplica en otro servidor. El encuadre ocurre cuando un sitio web importa material de otro sitio y lo hace parte de su propio sitio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se produce dicho encuadre o duplicación, es esencial que se obtengan las autorizaciones e indemnizaciones de derechos de autor.

Programas de ordenador

Los derechos de autor subsisten en los códigos fuente y objeto de los programas de computadora Cuando se usan programas disponibles comercialmente o se incorporan a programas más grandes desarrollados por el instituto, las licencias están disponibles de los proveedores de esos programas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe señalar que una licencia para usar software disponible comercialmente no necesariamente autorizará el desarrollo o la mejora de ese software. El desarrollo o la mejora de software disponible comercialmente para, por ejemplo, facilitar o mejorar la accesibilidad de la información almacenada en una base de datos infringirá los derechos de autor a menos que se haya obtenido una licencia para desarrollar el programa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando los empleados del instituto escriben los programas internamente, no surgen problemas de derechos de autor. Con el fin de proporcionar evidencia de que los programas informáticos se han generado internamente, se recomienda que cuando el personal del instituto genere dicho material, complete una declaración de originalidad.

Compartir

Dicha declaración podría hacerse en forma electrónica para facilitar y centralizar la recolección y el almacenamiento.

Marcas

Los institutos de investigación comúnmente buscan protección de marca para sus nombres y productos de investigación clave. El acrónimo y el nombre de un instituto de investigación, por ejemplo, podrían registrarse en la Clase 16 de la Clasificación de Marcas de Niza en relación con "investigación y materiales educativos". Se pueden obtener registros en cada país en el que se realiza la investigación.

Cuando un instituto elabora productos como semillas, estos se podrían registrar en la Clase 30, en relación con “variedades / líneas de reproducción [de plantas]”. También se pueden buscar marcas para equipos y herramientas, por ejemplo, en la Clase 7, que cubre equipos agrícolas..

Información confidencial

Los datos de investigación compilados en proyectos del instituto por investigadores del instituto pueden ser protegidos como información confidencial. Para estar protegido, el instituto debe imponer confidencialidad a través de acuerdos de confidencialidad con empleados e investigadores. Éstos les informarán que el instituto otorga la calidad de confianza a sus datos de investigación y sus métodos de investigación.

En su mayor parte, un instituto de investigación público renunciará a sus derechos a la información confidencial que genere en sus hallazgos de investigación.

Sin embargo, para los acuerdos según los cuales el instituto se compromete a compartir hallazgos y datos de investigación no publicados con sus colaboradores, será necesario hacer cumplir los acuerdos de confidencialidad para garantizar que los resultados de la investigación se compartan y no se disipen. A medida que el conocimiento de los protocolos IP se generalice, los colaboradores de la investigación comenzarán a insistir en un régimen de confidencialidad exigible.

Otros Elementos

Por lo tanto, será cada vez más importante establecer mecanismos y procedimientos que garanticen que el material confidencial no se divulgue públicamente.

Derechos de la biodiversidad

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) busca establecer un programa internacional para la conservación y utilización de los recursos biológicos del mundo, así como para la “distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos”. Una política similar anima el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Por ejemplo, el CDB contiene disposiciones sobre el acceso a los recursos genéticos. El artículo 15 requiere que las partes contratantes "se esfuercen por crear condiciones para facilitar el acceso a los recursos genéticos con fines ambientalmente sanos" por parte de otras partes contratantes de acuerdo con los términos y condiciones mutuamente acordados sobre la base del "consentimiento fundamentado previo". Un código detallado de acceso a la biotecnología se prescribe en el Artículo 16. El acceso y la transferencia deben ser “proporcionados en términos que reconozcan y sean consistentes con la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual”. El Artículo establece que los países en desarrollo que proveen recursos genéticos deben recibir acceso y transferencia de tecnología que hace uso de esos recursos ".

Además, el Artículo 19.2 prevé la concesión de acceso de manera justa y equitativa y en términos mutuamente acordados a las partes contratantes," en particular a los países en desarrollo, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías basados ​​en los recursos genéticos proporcionados por las partes contratantes ".

Además, el Artículo 8 (j) del CDB prevé que cuando se utilicen los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, los beneficios derivados de su utilización deberían compartirse equitativamente. Varios países en desarrollo han introducido una legislación que busca promulgar las disposiciones de distribución de beneficios del CDB.

Otros Elementos

Por lo tanto, cuando un invento patentable resulta del germoplasma del instituto que es aportado por personas indígenas o comunidades locales, o que se recopila como resultado de la utilización del conocimiento de esas personas o comunidades, puede surgir una responsabilidad de compensación.

Los grupos indígenas y las comunidades locales han comenzado a insistir en la recolección de muestras según los términos de los acuerdos de bioprospección, que siempre definen la distribución de los beneficios de los derechos de autor que pueden resultar de las patentes.

En varios países en desarrollo, el uso de acuerdos de bioprospección se está volviendo obligatorio.

Conclusiones

La investigación científica moderna a menudo requiere gastos para permitir la generación de propiedad intelectual protegida. El instituto tendrá que decidir si esta IP se colocará en el dominio público o se registrará, ya sea para perseguir una explotación comercial o para evitar su privatización por parte de terceros no autorizados.

Sin embargo, antes de que se pueda tomar cualquiera de estas acciones, el instituto de investigación debe identificar la propiedad intelectual que sus investigadores generan o utilizan. Una auditoría de propiedad intelectual efectiva es, por lo tanto, una herramienta importante para respaldar los objetivos de investigación del instituto. Autor: Williams