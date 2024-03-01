Los Aspectos Internacionales del Derecho de Propiedad Privada

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre los aspectos internacionales del derecho de propiedad.

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Nota: véase también los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propiedad Intelectual en el Derecho Comercial Internacional. También:

Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Los Aspectos Internacionales del Derecho de Propiedad

Aplicabilidad de la lex situs El derecho internacional privado determina la ley sustantiva aplicable a una transacción inmobiliaria. En principio, las normas de Derecho internacional privado son normas nacionales que varían de un país a otro. El derecho comunitario sólo existe para determinados ámbitos especializados, por ejemplo, los bienes culturales (véase, por ejemplo, el Reglamento 93/7 sobre bienes culturales).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regulación por tratado internacional es poco frecuente. En principio, la ley aplicable a una cuestión de propiedad es la ley del país en el que se encuentra el objeto. Esta norma se conoce como la regla lex rei sitae o lex situs.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las normas inglesas de Derecho internacional privado aplican la lex situs tanto a los bienes inmuebles como a los muebles (por ejemplo, Kuwait Airways Corp contra Iraqi Airways Co y otros [2002] UKHL 19 en 13 y 161; Glencore International AG contra Metro Trading International [2001] 1 Lloyd's Rep 284; Dicey). En Alemania, la norma sólo está establecida por ley desde la modificación de 1999 de la Ley de introducción al Código Civil (EGBGB, véase el artículo 43). Antes de eso, era una cuestión de derecho consuetudinario.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los demás países también determinan la ley aplicable en función de la ubicación del bien (véase el Art. 87(1) Ley belga de Derecho Internacional Privado (PIL-Act); Art. 51 Ley PIL italiana; Art. 2(1) holandés Wet conflictenrecht goederenrecht; Art. 31 Ley PIL austriaca; Art. 99, 100 Ley PIL suiza; Art. 10(1) Código civil español; Art. 46 Código civil portugués; Art. 18(1) Ley DIPr eslovena; Art. 18(1) Ley PIL estonia; Art. 18 Código civil letón; Art. 1. 48 del Código Civil lituano; art. 21(1) de la Ley PIL turca; arts. 32, 34 de la Ley PIL de Liechtenstein).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regla del situs también se aplica en Francia. La regla general está sujeta a excepciones para determinados tipos de casos, por ejemplo, medios de transporte como aviones, barcos y ferrocarriles (garantías reales sobre medios de transporte), véanse, por ejemplo, en Alemania, los artículos 44-46 EGBGB. Algunas jurisdicciones tienen normas especiales para los bienes culturales, véase por ejemplo en Alemania §§ 5, 9 Kulturgüterrückgabegesetz, mientras que el derecho inglés no tiene normas especiales de elección de ley, véase SI 1994/501 modificado por SI 1997/1719 y SI 2001/3972. El derecho europeo prevé una norma especial para determinados instrumentos financieros, véase el art. 9 s 2 de la Dir 98/26 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pago y de liquidación de valores, transpuesta al derecho interno alemán por el art. 17a de la Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren. Según la norma de la lex situs, la ley del lugar donde se encuentra realmente el bien se aplica a todas las cuestiones de derecho de propiedad que puedan surgir en ese momento concreto. Esto sirve a los intereses del comercio porque la ubicación de la propiedad, como factor de conexión, suele ser fácilmente determinable por cualquiera que pueda verse afectado por la transacción, incluidos terceros ajenos a la misma.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La elección de la ley por las partes suele rechazarse como posible alternativa debido a la necesidad de seguridad jurídica, pero puede aplicarse entre las partes de una transacción sin que afecte a terceros (véase el Art. 104 de la Ley suiza de Derecho Privado; Art. 1.49 del Código Civil lituano). La regla de la lex situs se refiere a los derechos de propiedad, es decir, a los derechos reales. Se trata principalmente de derechos con efecto absoluto, pero la adquisición de un derecho que sólo sea relativamente efectivo o incluso ineficaz también puede contar a estos efectos. Por ejemplo, si una cláusula de reserva de dominio sólo es efectiva frente al comprador pero no frente a terceros porque no se han cumplido ciertas formalidades, sigue siendo un derecho real. Además, un derecho que permite a un comprador de buena fe exigir la restitución íntegra antes de que la propiedad sea devuelta a su legítimo propietario (por ejemplo, el derecho de solución en virtud del Art. 934(2) del Código Civil suizo), así como la mera posesión, pueden considerarse un derecho de propiedad en el sentido de la regla del situs. La ley del lugar donde se encuentra el objeto determina los posibles derechos de propiedad, incluidas las condiciones para su creación, su contenido, su transferencia, los posibles sustitutos de la transferencia física y la extinción de un derecho. También determina si un objeto se considera mueble o inmueble y qué partes del mismo no están sujetas a derechos especiales o se consideran accesorios. Algunas codificaciones de normas de conflicto contienen listas específicas de ámbitos de aplicación (véase el Art. 94 de la PIL-Act belga o el Art. 2(4) de la holandesa Wet conflictenrecht goederenrecht).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las normas de conflicto alemanas se basan en la definición de "cosa" del artículo 90 del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). La ley del lugar donde se encuentra un objeto determina si la transferencia de propiedad depende del contrato subyacente (causal) o no (abstracta). Además, la lex situs determina si la transferencia tiene lugar con la celebración del contrato obligatorio (sistema consensual) o si se requieren elementos adicionales como la entrega o incluso un acuerdo real separado (en derecho alemán Einigung).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley aplicable al contrato obligatorio, el contrato de transferencia, se determina según el Reglamento Roma I (Reg. 593/2008). Si, según la lex situs, la transferencia del título tiene lugar con la conclusión del contrato subyacente (sistema causal y consensual) y este contrato es válido según la ley aplicable, el título se transfiere según la lex situs, incluso si la ley sustantiva del contrato se adhiriera al principio de abstracción. Por otro lado, la celebración del contrato obligatorio no es suficiente para transferir la titularidad si la ley sustantiva del situs exige elementos adicionales como la transferencia de la posesión o la celebración de un contrato real separado. Según el Derecho internacional privado inglés, la lex situs rige la capacidad de una persona para transferir bienes inmuebles (Bank of Africa Ltd contra Cohen [1909] 2 Ch 129) o bienes muebles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La lex situs también se aplica a las cuestiones de forma (para el Derecho alemán, véase el art. 11(4) EGBGB). En derecho alemán, la cuestión de la capacidad depende de la nacionalidad de la persona, Art. 7, 12 EGBGB. (Véase también acerca de las Teorías de Derecho Internacional Privado). Si el bien en cuestión forma parte de un patrimonio al que se aplica una norma específica de elección de ley, por ejemplo, las normas relativas a la sucesión o a la división del patrimonio matrimonial, la ley aplicable viene determinada por la norma más específica, independientemente de la ley del lugar en el que se encuentre el bien, a menos que la lex situs prohíba expresamente la transmisión (véase también el art. 19 de la ley estonia sobre el derecho de sucesiones). Así, un legado que tendría efectos patrimoniales inmediatos según la ley sucesoria aplicable es ineficaz si el bien se encuentra en Alemania; sólo crea un derecho in personam según lo dispuesto en el artículo 2174 del BGB (véase Tribunal Federal de Justicia de Alemania, BGH 28 de septiembre de 1994, NJW 1995, 58, 59). La ley del país en el que se encuentra la propiedad también determina los requisitos para adquirir la titularidad de un no propietario (Winkworth v Christie Manson and Woods Ltd [1980] Ch 496; expresamente Art 6 Dutch Wet conflictenrecht goederenrecht), incluso si la propiedad ha sido trasladada a la nueva ubicación con o sin el conocimiento o consentimiento del propietario (adquisición de la titularidad de un no propietario). También regula cualquier autorización posterior del verdadero propietario, incluso si la transferencia estaba sujeta a otra ley.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presunción de propiedad también está sujeta a la ley del lugar donde se encuentra el objeto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La adquisición del título de propiedad por medios distintos a la transferencia (por ejemplo, por especificación o accesión) también está determinada por la lex situs (Glencore International AG contra Metro Trading International [2001] 1 Lloyd's Rep 284 a 35). También determina el posible contenido del derecho de propiedad (véase el Art. 94 § 1(2) PILA belga; Art. 31(2) PILA austriaca; Art. 100(2) PILA suiza). Si un derecho de propiedad se transfiere en varios pasos a medida que el objeto cruza la frontera hacia otra jurisdicción, el momento pertinente para determinar la ley aplicable es el momento en que se realiza el último acto constitutivo (véase el art. 33(1) de la Ley PILA austriaca; el art. 87(1)(2) de la Ley PILA belga; el art. 2(5) de la Ley Wet conflictenrecht goederenrecht holandesa). Según el Derecho internacional privado inglés, la doctrina del reenvío es inaplicable a los problemas que afectan a bienes muebles corporales, y sólo es aplicable el Derecho interno del lugar donde se encuentra el bien (The Islamic Republic of Iran v Denyse Berend [2007] EWHC 132 (QB) at 31, pero véase Winkworth v Christie, Manson and Woods Ltd [1980] 1 All ER 1121 at 1136, para el Derecho holandés véase el Art 1(3) Wet conflictenrecht goederenrecht). Esto es diferente cuando se trata de bienes inmuebles). Según el derecho alemán, debe observarse un renvoi tanto para los bienes muebles como para los inmuebles. Sin embargo, el uso generalizado de la regla del situs hace poco probable un renvoi o una remisión a la ley de un tercer país.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La lex situs no se aplica cuando el derecho sustantivo es contrario al orden público o cuando existe una ley que obliga al foro a aplicar su propio derecho (véase Winkworth contra Christie Manson and Woods Ltd [1980] Ch 496; para el derecho alemán, véase el art. 6 EGBGB). 2.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cambio de ubicación Por su propia naturaleza, los objetos muebles pueden trasladarse de un lugar a otro. Esto puede dar lugar a un cambio de la ley aplicable (conflit mobile). Es necesario distinguir entre un simple cambio de ley, en el que los hechos del caso ya se han completado antes de que el bien mueble cruce la frontera, y un cambio relativo de la ley aplicable en el que los hechos del caso están incompletos en el país del que procede el bien mueble (conjunto abierto de hechos). En este último caso, es necesario determinar la ley de la nueva ubicación del bien (véase el art. 21(3) de la ley turca sobre derecho de propiedad intelectual). Asunto: derecho-privado-europeo. a) Simple cambio de la ley aplicable Si se produce un simple cambio de la ley aplicable, los derechos ya existentes en el bien mueble simplemente siguen existiendo (véase el art. 43(2) EGBGB; art. 5 holandés Wet conflictenrecht goederenrecht; art. 18(2) Código Civil letón). En algunos casos, el contenido del derecho vendrá determinado por la ley de la nueva ubicación, como en el caso, por ejemplo, del Art 100(2) PIL-Act suizo; § 31(2) PIL-Act austriaco. Esta ley determina, por ejemplo, en qué circunstancias un propietario puede exigir la devolución de su propiedad o qué derechos puede hacer valer si se interfiere en su propiedad. Si se desconoce un derecho de propiedad en la nueva ubicación, su contenido debe encajar en el nuevo ordenamiento jurídico. Al hacerlo, el objeto se recibe con los derechos que le correspondían según el sistema jurídico aplicable anteriormente. Sin embargo, los derechos extranjeros sólo pueden ejercerse de forma funcionalmente equivalente a los derechos nacionales, por lo que los efectos del derecho bajo la antigua lex situs deben adaptarse a las normas que prevalecen en la nueva ubicación (doctrina de la transposición). Así, una hipoteca italiana sobre un automóvil se tramitará en Alemania aplicando las normas alemanas sobre propiedad fiduciaria (véase Tribunal Supremo Federal alemán, BGH 11 de marzo de 1991, NJW 1991, 1415, 1416).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como consecuencia, una de las partes puede tener más derechos en la nueva jurisdicción de los que tenía en la antigua; este efecto debe evitarse preferentemente mediante la adaptación. Es esencial que los derechos de propiedad adquiridos bajo la ley extranjera no entren en conflicto con el sistema legal de la nueva ubicación del bien mueble.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de propiedad sólo pueden ejercerse si la forma en que fueron creados y sus efectos son compatibles con el nuevo ordenamiento jurídico. Así lo determina en Alemania el artículo 43, apartado 2, del EGBGB (véase también el artículo 5 s 2 del Wet conflictenrecht goederenrecht holandés; el artículo 18, apartado 2, de la PIL-Act estonia). Pueden surgir problemas especialmente en el caso de los derechos de garantía, ya que las normas relativas a la constitución y perfeccionamiento de los derechos de garantía varían. En muchas jurisdicciones, las garantías reales deben ser posesorias o ser objeto de publicidad (divulgación) mediante algún tipo de registro para ser eficaces frente a terceros. Por el contrario, la legislación alemana permite un uso muy amplio de la transferencia de propiedad oculta, no posesoria, de las garantías reales, así como variaciones ampliadas de la retención de la titularidad. Estas diferencias conducen con frecuencia al no reconocimiento de las garantías reales si la garantía se desplaza a través de las fronteras. Por ejemplo, una transferencia de propiedad de garantía alemana no se reconocería en Austria (véase Tribunal Supremo de Justicia austriaco, OGH 14 de diciembre de 1983, IPRax 1985, 165). Según la legislación suiza, que exige el registro de una retención de titularidad (Art 715 Código Civil), una retención de titularidad no registrada sólo es válida durante los tres primeros meses (Art 102(2), (3) PIL-Act). Por el contrario, la legislación alemana es más generosa a la hora de reconocer los derechos de propiedad surgidos en otra jurisdicción.

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Dado que, según la legislación alemana, las garantías reales pueden constituirse sin necesidad de registro, el reconocimiento de una garantía real no posesoria no plantea problemas. Así, una prenda registrada procedente de Francia (véase la sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán, BGH 20 de marzo de 1963, BGHZ 39, 173, 175) se reconocería de la misma forma que una hipoteca italiana sobre un automóvil (véase la sentencia BGH 11 de marzo de 1991, NJW 1991, 1415, 1416).

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Incluso un derecho a rescatar bienes robados puede hacerse valer en Alemania (véase BGH 8 de abril de 1987, BGHZ 100, 321, 325 con referencias adicionales). El derecho europeo también puede resultar relevante cuando se trata de garantías reales en situaciones transfronterizas. Así ocurre, en particular, en los casos relacionados con la libre circulación de mercancías (art. 34 TFUE/28 CE) o la libre circulación de capitales (art. 63 TFUE/56 CE). Si no se reconociera una garantía real tras cruzar una frontera intracomunitaria, ello equivaldría a una medida de efecto equivalente y, por tanto, violaría las libertades fundamentales de la Unión Europea; tal violación sólo podría justificarse por requisitos imperativos de interés público, como la protección de los acreedores o de los compradores de buena fe y, en general, la adhesión a un sistema particular de derecho de propiedad. Además, la restricción tendría que superar la prueba de la proporcionalidad. Sin embargo, no existe autoridad judicial en este ámbito del derecho. Si un derecho no puede ejercerse por incompatibilidad, sigue existiendo no obstante y revive en su forma original si se vuelve a cruzar la frontera; mientras tanto, permanece latente pero no se extingue. Por lo tanto, la incompatibilidad del derecho con la ley de la nueva ubicación del objeto no elimina el derecho del objeto. Esto es cierto, por supuesto, sólo mientras los hechos materiales que tienen efectos sobre la situación de la propiedad no cambien mientras tanto. Una transacción de propiedad que tenga lugar mientras el objeto se encuentra en el nuevo emplazamiento puede eliminar permanentemente un derecho real anterior o tener prioridad sobre él. b) Conjuntos de hechos incompletos Cuando existe un conjunto de hechos abierto y no completo, la ley del nuevo emplazamiento del bien mueble es decisiva para la adquisición de nuevos derechos. Esa ley también determina cómo deben tenerse en cuenta los hechos que han tenido lugar en otro país. Si un bien mueble se traslada a Alemania, el apartado 3 del artículo 43 del EGBGB estipula que los hechos que hayan tenido lugar en el extranjero deben considerarse como si hubieran tenido lugar en Alemania.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cuestión se trata de forma similar en el art. 102(1) de la PIL-Act suiza; art. 18(3) de la PIL-Act estonia. Un cambio de la ley aplicable no subsana una adquisición defectuosa de la titularidad. Si, de acuerdo con la ley aplicable anteriormente, un comprador de buena fe no consiguió adquirir un buen título, un cambio de la ley aplicable no conduce por sí mismo a la adquisición de derechos, incluso cuando el nuevo sistema jurídico tenga unas exigencias menores, de manera que la constelación de hechos cumpliría los requisitos para recibir el título con arreglo al nuevo sistema. c) Venta por correspondencia internacional y mercancías en tránsito La regla del situs es especialmente problemática para las situaciones cotidianas en las que las mercancías se encargan y transportan a través de las fronteras. Aparte del art. 43(3) EGBGB, el Derecho internacional privado alemán no tiene ninguna norma especial para este tipo de compras internacionales por correspondencia. Por lo tanto, se aplica la regla habitual de la lex situs. En consecuencia, la ley del estado en el que se expiden las mercancías y la ley del país de destino deben aplicarse consecutivamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley suiza establece que la retención de la titularidad de las mercancías destinadas a la exportación se determinará por la ley del país de destino (Art 103 PIL-Act).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley holandesa permite a las partes elegir la ley del país de destino (Art 3(2) Wet conflictenrecht goederenrecht).

▷Los derechos de propiedad intelectual internacional" box_color="#242256. A medida que los derechos de propiedad intelectual se convierten en una característica estándar en muchos acuerdos comerciales internacionales, la necesidad de comprender mejor cómo afectarán estas normas a los países se convierte en una cuestión urgente en la investigación económica. La investigación teórica y empírica reciente se ha centrado en tratar de comprender mejor los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) específicos a través de los cuales los derechos de propiedad intelectual podrían afectar a la innovación y al crecimiento económico, como los flujos de comercio internacional, la inversión extranjera directa y la concesión de licencias.

Para las mercancías en tránsito (res in transitu), que se definen como mercancías que se dirigen desde el país de expedición al país de destino a través de un tercer país, la legislación alemana se ha abstenido de aplicar una norma especial debido a la falta de importancia práctica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las mercancías en transporte suelen ir acompañadas de un instrumento a la orden (como un conocimiento de embarque) para que se aplique la ley del documento (véase 3.

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Más adelante). Si, a pesar de todo, surgiera la necesidad de apartarse de la norma de la lex situs, podría utilizarse la cláusula de escape (art. 46 EGBGB). Otras leyes de conflictos europeas eligen la ley del estado de destino como ley aplicable a las mercancías en tránsito (véase el Art 88 de la PIL-Act belga; el Art 101 de la PIL-Act suiza; el Art 52 de la PIL-Act italiana; el Art 21 de la PIL-Act turca; el § 20(1) de la PIL-Act estonia, cuyo apartado 2 permite elegir entre la ley del estado de expedición y la ley que rige el contrato, lo que por supuesto no afecta a los derechos de terceros; véase también el Art 8 de la Wet conflictenrecht goederenrecht holandesa). Según el Derecho internacional privado español, es aplicable la ley del estado de expedición, pero es posible la elección de la ley del estado de destino (Art 10(1) s 3 Código civil).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las normas de conflicto inglesas prevén que si el situs de las mercancías es casual o desconocido, es posible una transferencia según la ley que rige el contrato, pero esto no se aplica si las mercancías se encuentran en una fase definida del tránsito, por ejemplo cuando son embargadas por un acreedor. 3.

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Normas especiales En algunas jurisdicciones, las reclamaciones extracontractuales relativas a la interferencia en relación con bienes inmuebles pueden estar sujetas a normas especiales del derecho internacional de la propiedad. Así, en Alemania, el art. 44 EGBGB, que forma parte del Derecho internacional de la propiedad, establece expresamente que son aplicables las normas sobre conflictos de responsabilidad extracontractual (véase también el art. 18(4) de la PIL-Act estonia).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La versión modificada del Art 44 EGBGB invoca las normas del Reglamento Roma II (Reg 864/2007), que, sin embargo, la mayoría de las veces se aplican directamente y en gran medida dejan fuera al Art 44 EGBGB (obligaciones extracontractuales (PIL)). La aplicación de la ley del situs no es adecuada para los medios de transporte debido a que los vehículos cambian frecuentemente de ubicación. Por ello, el derecho internacional privado prevé con frecuencia que se aplique la ley del lugar de origen a los aviones, barcos y material ferroviario (para Alemania, véase el art. 45(1) EGBGB). Para los aviones es la ley de la nacionalidad del avión, que, según el Art 17 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944, viene determinada por la matriculación del avión (en Alemania con el registro de aeronaves).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley aplicable a los buques y otras embarcaciones es la del estado de registro (o pabellón) o, en su defecto, la del puerto o ciudad de origen. Para el material ferroviario, la ley aplicable es la del estado de matriculación. Existen normas similares en muchos otros países (por ejemplo, el art. 22 de la PIL-Act estonia; el art. 33 de la PIL-Act austriaca; el art. 10(2) s 1 del Código civil español; el art. 22 de la PIL-Act turca; para buques y aviones, el art. 2(2), (3) de la Wet conflictenrecht goederenrecht holandesa); además, en virtud del art. 89 de la PIL-Act belga, la ley del estado de matriculación se aplica a todos los medios de transporte inscritos en un registro público. El art. 18(3) PIL-Act de Eslovenia somete los derechos de propiedad de todos los medios de transporte a la ley del estado al que pertenecen dichos vehículos. Según las normas de conflicto inglesas, los buques y las aeronaves sólo pueden someterse a la ley de su país de registro cuando se encuentren en alta mar o por encima de ella, sin embargo, cuando se encuentren en el territorio de un país o por encima de él o dentro de sus aguas territoriales, se aplicará la ley de dicho país (Air Foyle Ltd contra Center Capital Ltd [2002] EWHC 2535 en 40). El legislador alemán se ha abstenido de crear una norma especial para los vehículos a motor, por lo que se aplica la ley del lugar donde se encuentre el vehículo (véase también el Art 10(2) s 2 Código civil español). Las cláusulas de escape, como el Art 46 EGBGB, permiten apartarse de las normas estándar si existe una relación sustancialmente más estrecha con un ordenamiento jurídico diferente. Según la jurisprudencia alemana, esta posibilidad debe utilizarse con gran moderación. Algunos ejemplos son los casos de disposiciones entre personas pertenecientes a un grupo de turistas o la adquisición de la titularidad de bienes robados por parte de un asegurador.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La legislación neerlandesa prevé la aplicación de la ley del contrato de seguro a este supuesto (art. 7(2) Wet conflictenrecht goederenrecht), mientras que otras disposiciones por parte de un propietario que impliquen la pérdida involuntaria de la posesión y un paradero desconocido se determinan por la ley del último lugar conocido (art. 7(1) Wet conflictenrecht goederenrecht).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cláusula de escape no crea, al menos en opinión del legislador alemán, una puerta de entrada para la elección de la ley en materia de derecho de propiedad.

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Incluso la más que bienvenida aplicación de la ley del lugar de matriculación a los casos relacionados con vehículos a motor no encuentra apoyo en el Art 46 EGBGB. Para los instrumentos negociables a los que se aplica el Art 9 s 2 de la Directiva 98/26 de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (en Alemania: § art. 17a DepotG) no es aplicable, la ubicación del documento determina la ley aplicable al propio documento de instrumento negociable (lex cartae sitae), mientras que los derechos adquiridos reflejados en el documento se determinan por la ley aplicable a esos derechos, por ejemplo, un crédito o un derecho de socio como los derechos de accionista, que se determinarán por la sede estatutaria o real de la sociedad según disponga la norma aplicable del Derecho de sociedades internacional (véase el art. 91 de la Ley belga sobre Derecho de sociedades). En Derecho inglés, debe observarse el art. 72 de la Bills of Exchange Act 1882.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los títulos negociables se tratan como bienes tangibles, por lo que la transferencia se rige por la ley del país en el que se transfiere el título.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La validez formal de la letra de cambio viene determinada por la ley del lugar de emisión. Revisor de hechos: Sigmud Asunto: derecho-comparado. Asunto: derecho-comercial. Asunto: derecho-internacional-privado. Asunto: derecho-civil. Asunto: derecho-de-propiedad.

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Véase También

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Notas y Referencias

Véase También

acceso a los medicamentos; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); Convenio sobre la Diversidad Biológica, inversión extranjera directa (IED); derechos de propiedad intelectual e inversión extranjera directa; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Organización Mundial del Comercio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio Derechos de Propiedad Intelectual en el Derecho Comercial Internacional