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Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: véase también los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propiedad Intelectual en el Derecho Comercial Internacional.

En Economía Internacional

Los derechos de propiedad intelectual son dispositivos legales diseñados para proteger la propiedad intelectual, que puede definirse en términos generales como una propiedad reconocida sobre las ideas, diseños, invenciones o conceptos creados por una persona u organización.

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Los derechos de propiedad intelectual son, por tanto, instrumentos destinados a garantizar que los creadores de la propiedad intelectual tengan el control sobre su uso. Los derechos de propiedad intelectual se refieren a dos grandes categorías de propiedad intelectual: la propiedad industrial y la propiedad literaria y artística.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad industrial puede protegerse mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de la propiedad literaria y artística puede ser proporcionada por los derechos de autor.

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Los derechos de propiedad intelectual también pueden concederse en forma de protección sui generis.

Además, los secretos comerciales ofrecen una forma alternativa de proporcionar protección a la propiedad intelectual.

Tipos de derechos de propiedad intelectual

Las patentes permiten a un inventor excluir a todos los demás de la explotación comercial de su invención durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 20 años. Se aplican tanto a los productos nuevos (como los nuevos medicamentos) como a los procesos nuevos (como un nuevo método de producción de un medicamento existente). Los modelos de utilidad también se utilizan para proteger las invenciones en algunos países, pero normalmente se buscan para dispositivos menos complejos técnicamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los requisitos para conseguir la protección de los modelos de utilidad son menos estrictos que los de las patentes, y la duración de la protección también es menor en el caso de los modelos de utilidad. Los diseños industriales protegen las características ornamentales o estéticas (forma, patrón, color) de un artículo útil que se reproduce por medios industriales. Las marcas comerciales y las marcas de servicio se utilizan para proteger una marca o un nombre distintivo que identifica un producto, un servicio o una empresa. Las indicaciones geográficas son signos utilizados en productos que proceden de un lugar geográfico determinado y que poseen cualidades o una reputación que se deben a ese lugar. Los derechos de autor protegen los derechos de los creadores de obras literarias y artísticas (como libros, poemas, música, pinturas y esculturas, películas) para comunicar, exhibir, representar y hacer o vender copias de esas obras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La duración de la protección suele ser la vida del creador más entre 50 y 70 años.

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Los derechos de autor también pueden aplicarse a las obras basadas en la tecnología, como los programas informáticos, las bases de datos electrónicas y las producciones multimedia. La protección sui generis se refiere a nuevas categorías de derechos de propiedad intelectual que se aplican a formas de actividades creativas resultantes de los recientes avances tecnológicos que no encajan en las categorías estándar de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los programas informáticos, el diseño de circuitos integrados, los derechos de obtentor y la transmisión electrónica de bases de datos o emisiones son algunos ejemplos. Los secretos comerciales no son derechos de propiedad intelectual en el sentido tradicional. Proporcionan protección a la propiedad industrial a través de una legislación que considera ilegal la divulgación o el uso de información patentada sobre prácticas y procesos de producción que se consideran comercialmente valiosos para una empresa (desde una lista de ingredientes secretos hasta listas de clientes).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los secretos comerciales no tienen un límite de tiempo legal, pero la protección que ofrecen puede caducar si se aprende por medios justos, como la ingeniería inversa o la lectura de documentos públicos.

Dimensiones nacionales e internacionales de los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual son de ámbito nacional: la legislación relativa a los derechos de propiedad intelectual se promulga a nivel nacional y forma parte del sistema jurídico de un país.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los países se enfrentan a una disyuntiva fundamental a la hora de diseñar un sistema de derechos de propiedad intelectual. Por un lado, los derechos de propiedad intelectual deben generar un incentivo suficiente para que se produzcan invenciones y creaciones, proporcionando un medio eficaz de protección de los derechos de los creadores de la propiedad intelectual.

Por otro lado, los derechos de propiedad intelectual deben garantizar una difusión y un acceso adecuados a la propiedad intelectual, de modo que la sociedad en su conjunto se beneficie del acceso público a las nuevas ideas. Por ejemplo, al ofrecer la protección de la propiedad intelectual a través de una patente, la sociedad ha optado por crear un monopolio temporal (o mercado exclusivo) para el producto protegido por esa patente. La presencia de ese monopolio impone costes sociales en términos de precios elevados y menor eficiencia, pero también genera los incentivos para que se produzca la invención al garantizar mayores ganancias a los titulares de las patentes.

Sin embargo, una vez que se concede una patente, toda la información técnica relativa a ese nuevo producto (o proceso) pasa a estar disponible públicamente para que otros la utilicen en sus propias actividades de investigación.

En este sentido, los derechos de propiedad intelectual restringen el uso de ideas propias en la producción, pero las patentes pueden fomentar su uso por parte de otros en la investigación.

Otros Elementos

Por lo tanto, los beneficios sociales derivados de tener acceso a esta información pueden superar los costes impuestos a la sociedad por la presencia de un monopolio. Los economistas explican esta compensación básica pensando en los derechos de propiedad intelectual en términos de provisión de un bien público.

En primer lugar, la propiedad intelectual no es rival, es decir, el uso de una persona no reduce el uso de otra.

Otros Elementos

Por lo tanto, el coste marginal de proporcionar acceso a la información incorporada en la propiedad intelectual a otro usuario es muy pequeño y tiene el potencial de generar beneficios para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la patente de un panel de pantalla de plasma puede generar beneficios positivos (o externalidades) a través de los desbordamientos tecnológicos, ya que otros investigadores pueden acceder a todos los detalles técnicos relativos a dicha invención a un coste insignificante.

En segundo lugar, la propiedad intelectual puede ser no excluible por medios privados. Es decir, puede ser imposible impedir que otros utilicen la información sin autorización. Esto genera lo que los economistas denominan el problema del "free-rider": sin protección de la propiedad intelectual, nadie querrá asumir los costes de generarla. La mayoría de los sistemas legales intentan equilibrar estos dos objetivos de proporcionar incentivos financieros para la innovación y proporcionar a la sociedad el acceso a nuevas ideas e invenciones, lo cual es una tarea difícil. Si los derechos de propiedad intelectual fueran demasiado débiles, los paneles de pantalla de plasma nunca se habrían creado. Si los derechos de propiedad intelectual fuesen demasiado fuertes, los beneficios indirectos asociados a una invención de este tipo podrían no extenderse nunca lo suficiente en la sociedad. Obsérvese que esta compensación básica presenta consideraciones estáticas y dinámicas. Al soportar los costes estáticos de la protección de la propiedad intelectual hoy, la sociedad puede disfrutar de las ganancias dinámicas de una innovación y un crecimiento más rápidos en el futuro. Cada forma de derecho de propiedad intelectual está diseñada con estos objetivos en mente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se conceden patentes, la sociedad obtiene un acceso completo a la información técnica relativa a un nuevo producto o proceso, y la duración fija de la protección minimiza los costes de proporcionar acceso a este producto o proceso a precios superiores a los costes marginales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de los derechos de autor permite excepciones en virtud de la "doctrina del uso justo", que define las actividades que pueden hacer uso de las obras protegidas en interés de los avances educativos, científicos y técnicos. Está menos claro cómo los secretos comerciales pueden proporcionar beneficios netos a la sociedad, ya que generan poder de mercado sin divulgar información.

Sin embargo, los economistas han empezado a reconocer que la protección de los secretos comerciales también puede generar importantes incentivos para la innovación, por ejemplo, al reducir los incentivos para las carreras de patentes de investigación y desarrollo o al facilitar la ingeniería inversa. Otras consideraciones sobre el diseño de un sistema de protección de la propiedad intelectual son pertinentes en el caso de una economía abierta. Para los países que son exportadores netos de propiedad intelectual, pueden producirse grandes pérdidas por la imitación y el uso de sus innovaciones en países extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) con derechos de propiedad intelectual débiles. Para los países que son importadores netos de productos sujetos a la protección de la propiedad intelectual, la decisión de proporcionar o incluso reforzar los derechos de propiedad intelectual genera costes estáticos, como el aumento de los precios de los bienes o la tecnología importados, la transferencia de rentas de monopolio a empresas extranjeras o a países extranjeros, y la pérdida de empleo en las empresas locales cuya producción es de naturaleza imitativa. Y en la medida en que las actividades imitativas pueden generar desbordamientos tecnológicos y afectar a la tasa de crecimiento de un país, la protección de la propiedad intelectual puede imponer costes dinámicos en términos de un menor acceso a las tecnologías internacionales y un menor crecimiento a largo plazo. El fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual también puede dar lugar a ganancias dinámicas de bienestar. Por ejemplo, la transferencia de rentas de monopolio a las empresas extranjeras puede dar lugar a una innovación que se adapte mejor a las necesidades nacionales que a las extranjeras.

Además, unos derechos de propiedad intelectual más fuertes pueden facilitar la difusión tecnológica, la innovación y el crecimiento al generar incentivos para el comercio de bienes intensivos en conocimiento, la inversión extranjera directa (IED) y los acuerdos de licencia. Una cuestión clave a la hora de evaluar el impacto neto de estas compensaciones para una economía abierta es el potencial técnico global de un país. Si la economía local no posee la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para reproducir las nuevas tecnologías mediante la imitación o la ingeniería inversa, una protección más débil de la propiedad intelectual no generaría los efectos positivos de la difusión tecnológica.

En este caso, unos derechos de propiedad intelectual más fuertes podrían ser más deseables, ya que ofrecen mejores oportunidades para la transferencia formal de tecnología mediante el acceso a bienes intensivos en conocimiento, patentes extranjeras, empresas conjuntas y acuerdos de licencia. Otra consideración importante es el tamaño del mercado; las empresas extranjeras pueden no tener suficientes incentivos para dedicarse a la producción orientada a las necesidades nacionales si el tamaño del mercado local es relativamente pequeño.

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Dado que los derechos de propiedad intelectual son de ámbito nacional, el nivel de protección que ofrecen estos instrumentos (y el nivel de aplicación de dicha protección) puede variar mucho entre países, y las mayores variaciones se dan entre países desarrollados y en desarrollo. Estas discrepancias existen no sólo con respecto al nivel de protección de jure, sino también con respecto a la aplicación de facto de la legislación existente. Esta cuestión adquiere especial importancia y controversia a medida que los titulares de la propiedad intelectual tratan de explotar los mercados internacionales. El debate es relevante no sólo para los individuos u organizaciones que poseen la propiedad intelectual, sino también para la política nacional, ya que el nivel de derechos de propiedad intelectual de un país puede afectar a sus volúmenes de comercio internacional y flujos de inversión extranjera directa y a sus niveles de innovación y crecimiento económico.

El debate internacional sobre los derechos de propiedad intelectual

La necesidad de proteger la propiedad industrial a nivel internacional se reconoció por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883, y posteriormente se amplió a la propiedad literaria y artística en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en 1886. Estos tratados, que constituyen la base fundamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establecieron un sistema en el que los inventores o los artistas podían solicitar la protección de sus obras en otros países en condiciones no menos favorables que las disponibles para los nacionales de esos países. Hay que tener en cuenta que esto implicaría que un titular de una patente estadounidense, que quisiera extender la protección de su propiedad intelectual a otros países, seguiría teniendo que solicitar una patente en cada país por separado.

Sin embargo, los tratados garantizaban que sería tratada como cualquier otro ciudadano de ese país.

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Desde entonces, la legislación internacional relativa a los derechos de propiedad intelectual ha sufrido varios cambios impulsados principalmente por dos fuerzas importantes: el progreso tecnológico y la globalización. En primer lugar, el progreso tecnológico ha exigido la adaptación de los instrumentos de derechos de propiedad intelectual en áreas clave como los circuitos integrados, los programas informáticos y las invenciones biotecnológicas.

En segundo lugar, el proceso de globalización ha facilitado la difusión de la propiedad intelectual a través de las fronteras internacionales, aumentando la controversia sobre las discrepancias en los derechos de propiedad intelectual entre países. El sistema actual de derechos de propiedad intelectual a nivel mundial (o global) abarca varios tratados intergubernamentales administrados por la OMPI, así como la legislación sobre derechos de propiedad intelectual que forma parte de acuerdos comerciales bilaterales, regionales o internacionales. El más importante y controvertido de estos acuerdos es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que entró en vigor en 1995 bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio. A diferencia del Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC impone unas normas mínimas de protección, que están en consonancia con las prácticas de la mayoría de los países industrializados o las superan, y establece un mecanismo de solución de diferencias para hacer cumplir esas normas mínimas. A medida que los derechos de propiedad intelectual se convierten en una característica estándar en muchos acuerdos comerciales internacionales, la necesidad de comprender mejor cómo afectarán estas normas a los países se convierte en una cuestión urgente en la investigación económica. La investigación teórica y empírica reciente se ha centrado en tratar de comprender mejor los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "canals" en el contexto anglosajón, en inglés) específicos a través de los cuales los derechos de propiedad intelectual podrían afectar a la innovación y al crecimiento económico, como los flujos de comercio internacional, la inversión extranjera directa y la concesión de licencias. La teoría económica sugiere una relación ambigua entre los derechos de propiedad intelectual y los flujos comerciales internacionales. Por un lado, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual aumenta la demanda de los bienes protegidos y podría conducir a un aumento de las ventas.

Por otro lado, una mayor protección de la propiedad intelectual también aumenta el poder de mercado de los titulares de patentes extranjeros, permitiéndoles cobrar precios más altos, lo que podría generar una reducción de las ventas.

Otros Elementos

Por lo tanto, se necesitan estudios empíricos en este ámbito para resolver esta cuestión. Las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren que el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual tiene un impacto positivo en los volúmenes comerciales generales, pero no es relevante para el comercio de bienes de alta tecnología. Se han ofrecido varias explicaciones para este enigma. Es posible que los flujos comerciales de alta tecnología sean menos sensibles a los derechos de propiedad intelectual porque esos productos son simplemente más difíciles de imitar que los de baja tecnología. También es concebible que los derechos de propiedad intelectual importen más a los grandes países en desarrollo de ingresos medios, que tienen más probabilidades de poseer las capacidades técnicas para llevar a cabo la ingeniería inversa.

Aspectos

Por último, las empresas de alta tecnología pueden decidir servir a los mercados extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) mediante la inversión extranjera directa y la concesión de licencias. La ambigüedad teórica con respecto al impacto de los derechos de propiedad intelectual también se extiende a la inversión extranjera directa y la concesión de licencias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estudios empíricos sugieren que los derechos de propiedad intelectual son menos importantes para atraer la inversión extranjera directa que otros factores, como la infraestructura de un país o el clima empresarial general.

Sin embargo, unos derechos de propiedad intelectual más fuertes son importantes para estimular las transferencias formales de tecnología, especialmente en el caso de los grandes países en desarrollo con una gran capacidad de absorción (véase su concepto jurídico) de tecnología. Este resultado también es válido para los flujos de licencias internacionales, ya que unos derechos de propiedad intelectual más fuertes reducen los costes de establecer y supervisar los contratos de licencia. La investigación económica en todas estas áreas se basa en las clasificaciones nacionales de los derechos de propiedad intelectual, principalmente el índice de Ginarte y Park (1997). Se trata de un índice de protección de los derechos de propiedad intelectual que varía en el tiempo y que se basa en cinco categorías de la legislación sobre patentes: el alcance de la cobertura, la pertenencia a acuerdos internacionales sobre patentes, las disposiciones para la pérdida de la protección, los mecanismos de aplicación de jure y la duración de la protección. El índice ofrece una amplia cobertura en términos de países y años; sin embargo, uno de sus principales inconvenientes es el hecho de que no tiene en cuenta la aplicación de facto de la legislación.

Otras cuestiones controvertidas

El debate sobre los derechos de propiedad intelectual se complica aún más por las deliberaciones en curso sobre cuestiones críticas como las importaciones paralelas, las licencias obligatorias y los conocimientos tradicionales.

Importaciones paralelas

Las importaciones paralelas se producen cuando las diferencias de precios entre países, generadas por las disparidades en la protección de la propiedad intelectual, permiten que se produzca un arbitraje internacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consideremos una situación en la que las mercancías legítimas (en contraposición a las imitaciones) se ponen en circulación en un determinado mercado bajo una legislación que protege la propiedad intelectual. Si el precio de venta al por mayor de esos productos es lo suficientemente bajo y los costes de transporte no son prohibitivos, un comerciante independiente puede obtener beneficios vendiendo esos productos en otros mercados en los que los derechos de propiedad intelectual son más débiles.

Más Información

Las importaciones paralelas no están prohibidas por la legislación internacional (ADPIC), y su legalidad depende de las leyes nacionales en relación con la protección al país en el que se venden por primera vez los bienes protegidos. Si la protección se agota a nivel internacional, las empresas pierden totalmente el control sobre la distribución de un producto una vez que éste se ha puesto a la venta en cualquier lugar.

En ese caso, los mercados están abiertos a las importaciones paralelas procedentes de países extranjeros. Los economistas han demostrado que los efectos de la limitación de las importaciones paralelas en el bienestar de un país son teóricamente ambiguos y dependen de las motivaciones subyacentes para perseguir el comercio paralelo en primer lugar.

Licencias obligatorias

Las licencias obligatorias se refieren a una situación en la que el gobierno del país importador tiene la autoridad legal para obligar al titular extranjero de una patente a licenciar la producción a una empresa local como condición para la protección de la patente. Esta práctica está permitida por la legislación internacional (ADPIC) sólo en circunstancias extremas, como las emergencias de salud pública. La regulación de las importaciones paralelas y el uso de licencias obligatorias han sido temas críticos en varios foros internacionales sobre el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo.

Conocimientos tradicionales

La mayor parte de la investigación en economía se ha centrado en las patentes y los derechos de autor, ignorando las cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los conocimientos tradicionales se refieren generalmente a la sabiduría, el conocimiento y las enseñanzas que son tradiciones de larga data de ciertas comunidades regionales, indígenas o locales. Estas tradiciones pueden expresarse a través de diversos medios, como cuentos, folclore, rituales y canciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La controversia sobre la protección de los conocimientos tradicionales tiene su origen en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, que reconoció el valor de los conocimientos tradicionales en la protección de las especies, los ecosistemas y los paisajes en un lenguaje que contradice los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, especialmente el acuerdo ADPIC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de los conocimientos tradicionales requiere un tipo de protección sui generis y es una cuestión especialmente importante en los países en desarrollo, que se han opuesto, por ejemplo, a patentar los usos tradicionales de las plantas medicinales.

Preocupaciones futuras

El alcance y el ritmo de la globalización, así como el progreso tecnológico, harán que los derechos de propiedad intelectual sigan desempeñando un papel importante en las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales.

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Los derechos de propiedad intelectual también seguirán siendo una cuestión importante en el diseño de las políticas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, ya que tienen el potencial de afectar a importantes variables macroeconómicas como la tasa de crecimiento de un país, el volumen de comercio internacional o los flujos de inversión extranjera directa y de licencias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los esfuerzos de los economistas por comprender mejor los mecanismos precisos a través de los cuales los derechos de propiedad intelectual afectan a estas variables son, por tanto, esenciales para facilitar la resolución de las disputas internacionales sobre la protección de la propiedad intelectual.

Pero este esfuerzo de investigación también debería tratar de mejorar las medidas existentes de comparaciones entre países que implican derechos de propiedad intelectual, y centrarse en cuestiones menos exploradas, como si hay que proporcionar protección de la propiedad intelectual a los conocimientos tradicionales y cómo hacerlo. Datos verificados por: Brooks

Evolución de los derechos de propiedad intelectual" box_color="#242256. ¿Cuál es la historia de los derechos de propiedad intelectual? Nota: En otro lado se ofrece un resumen de la evolución de los derechos de propiedad intelectual, que puede remontarse a civilizaciones antiguas como Grecia y Roma. Sin embargo, el concepto moderno de derechos de propiedad intelectual surgió durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, como respuesta a la necesidad de proteger las invenciones y las obras creativas del uso y la explotación no autorizados. En ese texto también se señala que el alcance y la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual han evolucionado con el tiempo, reflejando los cambios en la tecnología, la sociedad y la economía. En cuanto a la historia de cada forma de derechos de propiedad intelectual, ahí se ofrece un relato histórico detallado de cada tipo de derecho de propiedad intelectual. Se trata de las cuatro formas más comunes de derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, diseños y marcas) y sus características, así como otros derechos que son de su propia clase (por ejemplo, los derechos sobre semiconductores). Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que sigue es un resumen: ¿Cuál es la historia de las patentes? La primera patente inglesa conocida de una invención fue concedida por Enrique VI a Juan de Utynam en 1449. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente concedía a John un monopolio de veinte años para un método de fabricación de vidrieras, necesario para las ventanas del Eton College. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo los Tudor, se convirtió en una práctica común que la Corona concediera monopolios para oficios y fabricantes, incluidas las patentes de invención. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La divulgación pública de las patentes se convirtió en un requisito general en el siglo XVIII, y la Ley de Patentes de 1902 instituyó un examen limitado de la novedad de la invención antes de conceder una patente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal legislación nacional británica que regula actualmente las patentes es la Ley de Patentes de 1977. ¿Cuál es la historia de los derechos de autor? Los derechos de autor tienen sus raíces en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, donde se concedían a los autores y artistas derechos exclusivos sobre sus obras. Sin embargo, el concepto moderno de derechos de autor surgió durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, como respuesta a la necesidad de proteger las obras creativas del uso y la explotación no autorizados. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor subsisten en una amplia gama de formas creativas o artísticas u "obras", como poemas, obras de teatro y otras obras literarias, películas, obras coreográficas, composiciones musicales, grabaciones de audio, pinturas, dibujos, esculturas, programas informáticos y emisiones de radio y televisión. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal legislación británica que regula actualmente los derechos de autor es la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988. ¿Cuál es la historia de las marcas? El marcado de mercancías con diversos fines, entre ellos distinguirlas de las de otros comerciantes, se remonta a tiempos antiguos. Una marca es un distintivo de origen de productos o servicios; puede ser una palabra, un nombre, un logotipo, un color, un sonido o una forma. Una vez registrada, da derecho a impedir que otros utilicen marcas iguales o similares en los mismos productos o en productos similares. Al proporcionar una identidad distintiva para un producto o servicio, las marcas reducen los costes de búsqueda para los consumidores al proporcionarles información sobre la naturaleza y la calidad del producto; esto también ofrece a las marcas un incentivo para forjarse una buena reputación y desarrollar la lealtad a la marca. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas pierden protección cuando dejan de utilizarse o se convierten en genéricas, es decir, cuando un nombre de marca pasa a representar una clase general de artículos.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También

acceso a los medicamentos; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); Convenio sobre la Diversidad Biológica, inversión extranjera directa (IED); derechos de propiedad intelectual e inversión extranjera directa; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Organización Mundial del Comercio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio Derechos de Propiedad Intelectual en el Derecho Comercial Internacional