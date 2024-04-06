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Asignacion

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Introducción: la Asignación

Concepto de Asignación en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Es el importe previsto en partidas, guiones, subguiones y/o incisos presupuestarios destinados a sufragar las erogaciones que según el objeto del gasto les corresponde.

En la República Dominicana

Asignacion

Proceso que consiste en establecer los montos que se depositarán en cada una de las sub-cuentas que componen la cuenta de la TSS en el Banco liquidador.

Asignación en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Transferencia de derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La asignación de una patente, por ejemplo, consiste en transferir suficientes derechos para que el beneficiario pueda reclamar dicha patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La asignación puede consistir en la transferencia de todos los derechos de exclusividad de la patente, de una parte indivisa (por ejemplo un interés de 50%) o de todos los derechos en un lugar específico (p. ej., en cierta región de los Estados Unidos).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier transferencia menor de lo antes descrito se considera como una "licencia". (Véase LICENCIA, BUENA VOLUNTAD.)

Teoría del Permiso de Asignación

Olivera desarrolló una concepción singular para el establecimiento del DerechoEconómico, puesto que este ámbito o disciplina centra su accionar en torno de la noción de actos de asignación coactiva de los recursos disponibles, destacando que no basta que el Estado realice ocasionalmente actos de asignación, sino que en línea de principio, debe tomar a su cargo una parte del propio proceso de asignación, por lo tanto es misión del Derecho Económico limitar el funcionamiento del mercado como mecanismo de asignación. El Permiso de Asignación, para Olivera, es la manifestación de voluntad administrativa que tiene un contenido de interés público y que abre la posibilidad de una operación determinada de mercado en virtud de su coincidencia con el objetivo económico. Olivera señala que: el permiso de asignación viene a ser privado por su objeto, y público por su causa. Disciplina de actividad privada, pero lo hace con fines públicos. Es un acto potestativo del ente administrativo del Estado, una vez otorgado, su cumplimiento se hace obligatorio para él y derecho para el asignatario que lo recibe.

asignación en Derecho Marítimo

Tema: derecho-maritimo.

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Definición de Asignación: La transferencia por un acreedor (el "cedente") a otra parte (el "cesionario") de una deuda o derecho de acción que la ceditor tiene contra un tercero (el "deudor").

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La asignación de deudas y derechos de acción es permitida por lo general tanto en el derecho civil y las jurisdicciones de derecho común, sujeta a ciertas formalidades. Se permite que la asignación de los privilegios marítimos (véase este término en la presente plataforma internacional) expresamente por los privilegios marítimos e hipotecas Convenios de 1967 (véase este término en la presente plataforma internacional) (art. 9) y 1993 (véase este término en la presente plataforma internacional) (art. 10), así como en Francia y los Estados Unidos.

En Inglaterra y Canadá, sin embargo, la asignación de los privilegios marítimos sobre todo para los salarios de los marineros, es más complicado. (Ver Tetley, M.L.C., 2 Ed, 1998 en las págs 1211-1240;... Tetley, International M. & A.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): L., 2003, pág 505)..

Nota: traducido por William Lawrence

En Derecho Anglosajón

Hay información relativa a asignación en el derecho marítimo anglosajón en la siguiente entrada de la plataforma de derecho marítimo: asignación en inglés (Assignment).

La Asignación y los Demás Derechos del Presidente en el Derecho Constitucional Rumano

Artículo 101 [la Asignación y los Demás Derechos] de la Constitución Rumana

En la Constitución vigente de Rumanía, el Artículo 101 [La asignación y los demás derechos], ubicado en el Título III [las Autoridades Públicas], Capítulo ii [el Presidente de Rumania] de dicha ley fundamental, dispone lo siguiente: la asignación y los demás derechos del Presidente se establecerán por ley.

Definición de Asignación en Economía Política

Tema: economia-politica. La división de las cosas en acciones o partes.

En economía, el término se refiere principalmente a la “asignación de recursos,” el proceso por el cual consiguen asignan recursos económicos (reparto proporcional, asignado) para sus usos particulares para satisfacer directamente o indirectamente necesidades humanas. El proceso de asignación en la economía de una sociedad particular es el proceso por el cual las tres preguntas económicas fundamentales son respondidas en esa sociedad: ¿Qué bienes y servicios se producen (y en qué cantidades)? Por cuál de los diversos medios tecnológicos disponibles y las recetas son cada uno de estos bienes y servicios que se producen a partir de la tierra disponible, trabajo y capital? Para quién se producen cada uno de estos bienes y servicios? (¿Qué individuos específicos llega a utilizar / consumir cada unidad de cada bien o servicio producido?) Por lo tanto se puede hablar de “asignación de mercado” de los recursos,

Revisor: Lawrence

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Asignación en Economía

Tema: home-economia. Significado de asignación: Número de acciones que se asigna a cada suscriptor en una emisión de acciones que tiene exceso de solicitudes de suscripción.(1)

Asignación en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Asignaciones

Véase una definición de asignación en el diccionario y también más información relativa a asignación.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

Basado en una definición de asignación de Cambó

Véase También

Bibliografía

Información acerca de "Asignación" en el Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado Quintillan y otros, Ediciones Pirámide, Madrid, España

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Recursos

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Véase También

Factores de producción

Bibliografía