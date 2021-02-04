Apoyo a Emprendedores

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre este tema. A continuación se explicará este tema. El espíritu empresarial cambia el mundo. Cada año se crean más de cuatro millones de nuevas empresas en todo el mundo que proporcionan puestos de trabajo, impulsan la innovación y, a su vez, crean otras empresas.1 A nivel industrial, las nuevas empresas perturban los mercados a través del proceso de "destrucción creativa", cuando las empresas existentes son desplazadas y surgen nuevas industrias (Schumpeter, 1942).

Detalles

Las empresas emprendedoras también perturban los mercados con nuevos productos, servicios o incluso innovaciones en los procesos. A su vez, los gobiernos se benefician de los ingresos fiscales resultantes de las ventas de productos y servicios, de los ingresos de las empresas y de los puestos de trabajo, que apoyan el gasto en toda la economía. El espíritu empresarial no sólo es bueno para los resultados económicos, sino también para el cambio social. Cada vez más, los empresarios abordan problemas sociales importantes como la pobreza, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos. Así, el éxito de las empresas nacientes es importante para la salud económica, la innovación y la riqueza social, todo lo cual influye en la competitividad de los países, las regiones y las ciudades.

Sin embargo, las empresas nacientes luchan por sobrevivir, ya que están plagadas del "pasivo de la novedad", que incluye la dificultad de definir nuevos roles, relaciones, estructura y recompensas o sanciones; el bajo grado de iniciativa y lealtad entre los trabajadores; y la falta de lealtad entre los clientes (Stinchcombe, 1965). Estos inconvenientes debilitan la capacidad de la empresa para obtener recursos, ganar legitimidad y sobrevivir (Singh, Tucker y House, 1986; Stinchcombe, 1965). De hecho, sólo la mitad de las empresas creadas hace cinco años están vivas en la actualidad (Small Business Administration, 2014).

Dada la importancia del espíritu empresarial, el tema de los mecanismos o infraestructuras de apoyo al espíritu empresarial es de gran interés para las organizaciones públicas y privadas.

Algunas Observaciones Adicionales

Se han intentado muchas estructuras y mecanismos en varios niveles de análisis, incluyendo naciones, regiones, ciudades e incluso universidades. Los trabajos sobre política y economía han examinado las infraestructuras en su relación con la actividad económica en general, centrándose menos en el espíritu empresarial. La literatura sobre gestión y estrategia examina cada vez más la influencia del contexto en el espíritu empresarial.

Puntualización

Sin embargo, el campo sigue estando fragmentado. Al reunir estas literaturas, podemos obtener información sobre uno de los motores más importantes de la salud económica.

Espíritu empresarial e infraestructura

El espíritu empresarial es el aprovechamiento y la puesta en práctica de "oportunidades para dar vida a bienes y servicios "futuros" (Venkataraman, 1997, p. 120). La actividad emprendedora se considera generalmente como la creación y la entrada en nuevos mercados e incluye la formación de nuevas empresas, el emprendimiento corporativo y la participación informal en el mercado (véase Autio y Fu, 2015; Holmes et al., 2016). Las nuevas organizaciones dependen de recursos externos para superar el lastre de la novedad y sobrevivir a sus peligrosos primeros años (Stinchcombe, 1965). La infraestructura está formada por las estructuras físicas, institucionales y organizativas que apoyan la actividad económica, como el emprendimiento.

Una Conclusión

Por lo tanto, la infraestructura para la actividad empresarial existe fuera de la empresa focal y apoya la oportunidad en sí misma, las personas que aprovechan y ponen en práctica una oportunidad, los medios para poner en práctica la oportunidad y un entorno propicio. Algunos componentes de la infraestructura, como las carreteras, la energía y los sistemas sanitarios, son necesarios para la mayor parte de la actividad económica, mientras que otros componentes son especialmente importantes para el espíritu empresarial (Venkataraman, 2004). Este artículo se centra en los componentes de las infraestructuras que van más allá de los requisitos básicos para las actividades económicas y que distinguen a un lugar de otros en su capacidad para apoyar el espíritu empresarial.

La perspectiva de los sistemas sociales sostiene que hay tres funciones de los sistemas sociales que proporcionan una infraestructura vital para el surgimiento de la industria: las funciones técnicas instrumentales, las funciones de obtención de recursos y la legitimación institucional y la gobernanza (Van de Ven y Garud, 1989). Este marco aplicado específicamente a la iniciativa empresarial puede reconceptualizarse y centrarse en las categorías de infraestructura como las siguientes: dotación de recursos, acuerdos institucionales y apoyo a la función propietaria (Van de Ven, 1993). Alternativamente, Gnyawali y Fogel (1994) agruparon las condiciones ambientales relacionadas con el apoyo al espíritu empresarial en cinco categorías: políticas y procedimientos gubernamentales, condiciones socioeconómicas, habilidades empresariales y de negocio, apoyo financiero a las empresas y apoyo no financiero a las empresas. Estas categorías se solapan en gran medida; sin embargo, el marco de Van de Ven incluye información adicional sobre la recombinación de conocimientos, la creación de oportunidades y el reconocimiento.

Una Conclusión

Por lo tanto, este artículo utiliza el marco de Van de Ven para organizar el trabajo desde la perspectiva de la iniciativa empresarial basada en el conocimiento, la perspectiva de los sistemas sociales, los ecosistemas empresariales, los sistemas de innovación y las literaturas de dependencia de los recursos.

Dotación de recursos

Las actividades organizativas se basan en la capacidad de la organización para obtener recursos del entorno en el que está inmersa (Pfeffer y Salancik, 1974; Stinchcombe, 1965). Las dotaciones de recursos son los "recursos básicos necesarios para apoyar las actividades instrumentales propias", como la creación e identificación de oportunidades (Van de Ven y Garud, 1989, p. 207). El conocimiento, las ideas novedosas y la tecnología son las piedras angulares de las oportunidades (Venkataraman, 2004). Así pues, las dotaciones de recursos especialmente relevantes para el espíritu empresarial son las siguientes (1) los conocimientos científicos y tecnológicos básicos, (2) una reserva de mano de obra competente y (3) los mecanismos de financiación (o financiamiento) (Van de Ven & Garud, 1989, p. 207). Los conocimientos científicos y técnicos básicos proporcionan la base informativa que conduce a las oportunidades y al espíritu empresarial. La perspectiva del desbordamiento del conocimiento sostiene que los lugares con más conocimientos tienen más oportunidades empresariales.

Algunas Observaciones Adicionales

Se ha demostrado que las regiones con más desbordamientos de conocimiento, capital y mano de obra fomentan la formación de nuevas empresas (Kirchhoff et al., 2007). Del mismo modo, es necesario contar con una reserva de mano de obra capacitada y disponible para que se desarrollen las iniciativas empresariales.

Las dotaciones de recursos de conocimiento suelen estar vinculadas a las actividades de I+D de las universidades y de las empresas ya establecidas. Éstas también proporcionan la educación y la formación para desarrollar futuros empleados. Asimismo, las universidades y las empresas son dos de las principales fuentes de actividad de las empresas derivadas.

Puntualización

Sin embargo, los gobiernos son uno de los mayores apoyos financieros del desarrollo del conocimiento tanto en las universidades como en las empresas nacientes. Cada año, el gobierno estadounidense financia docenas de centros nacionales de I+D, centros de análisis de sistemas y centros de ingeniería de sistemas (véase Lerner, 1999). Juntos, las universidades, las empresas tradicionales y los gobiernos crean el componente de dotación de recursos de la infraestructura empresarial.

Recursos universitarios para la ciencia básica y el conocimiento tecnológico

Tradicionalmente, se considera que las universidades son una de las principales fuentes de conocimiento científico y técnico, mientras que la investigación y el desarrollo en las empresas privadas se consideran más aplicados que la investigación académica. Los recursos de las universidades incluyen la formación de científicos, estudiantes, laboratorios y estructuras internas dedicadas a fomentar la creación de tecnología punta y nuevos conocimientos. El espíritu empresarial se fomenta en estos entornos mediante el intercambio de ideas, tecnologías y oportunidades. Así, las universidades fomentan la creación, el reconocimiento y el desarrollo de oportunidades.

Más Información

Las universidades también forman a los trabajadores que ayudan a las empresas emprendedoras a materializar estas oportunidades. Una reserva de mano de obra competente es un recurso esencial para el espíritu empresarial, ya que aunque el conocimiento proporciona una base, los trabajadores cualificados desarrollan ese conocimiento en productos y servicios comerciales (Penning, 1982; Van de Ven, 1993; Venkataraman, 2004). Los programas de apoyo a la formación y el desarrollo de una mano de obra cualificada también apoyan las iniciativas empresariales, ya que las nuevas empresas no necesitan gastar recursos para atraer y trasladar a esos trabajadores formados en otros lugares (Pennings, 1982).

Más Información

Las universidades desarrollan el capital humano que es esencial para el emprendimiento.

Apoyo privado a la dotación de recursos

Las empresas existentes son fundamentales para el avance del conocimiento a través de la I+D interna, el desarrollo de la mano de obra a través de la formación y el aprendizaje en el trabajo, y la provisión de mecanismos de financiación.

Detalles

Las empresas también reúnen a las personas para compartir información y desarrollar oportunidades.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, las escisiones corporativas actúan como un mecanismo en el que los empleados pueden desarrollar ideas y transferir tecnología a una nueva empresa para ser explorada fuera de los límites de la estructura organizativa existente (Agarwal, Echambadi, Franco y Sarkar, 2004).

Los mecanismos del mercado privado, como la inversión ángel y el capital riesgo, actúan como infraestructura de financiación. La inversión ángel es la financiación (o financiamiento) de una empresa de nueva creación a cambio de una participación en el capital de la empresa o de una deuda convertible por parte de personas individuales o equipos de inversores individuales con estrategias de inversión similares que reúnen su capital individual. Los inversores ángeles sólo pueden obtener beneficios de la inversión cuando pueden vender su participación en la empresa, por ejemplo, cuando otra empresa la adquiere o cuando el capital puede ofrecerse en una bolsa de valores pública como la Bolsa de Nueva York o el NASDAQ tras una oferta pública inicial (OPI). Los inversores ángeles individuales suelen aportar entre 25.000 y 250.000 dólares cada uno, ya sea directamente a una empresa o a un equipo de ángeles similares. La cantidad media que una empresa recibió de un acuerdo de inversión ángel fue de 342.000 dólares en 2012 (Sohl, 2013). La inversión de los ángeles varía mucho, pero tiende a sumar entre 15.000 y 30.000 millones de dólares cada año.

En el Marco del Emprendimiento

En 2014, la inversión ángel de Estados Unidos proporcionó 24.000 millones de dólares en financiación (o financiamiento) (Sohl, 2015). Es importante destacar que los inversores ángeles tienden a financiar empresas en etapas más tempranas que los capitalistas de riesgo (Elitzur y Gavious, 2003). Aunque se ha prestado mucha atención al papel del capital riesgo, está claro que la inversión ángel desempeña un papel importante en la financiación (o financiamiento) de nuevas empresas.

El capital riesgo o VC se refiere a la financiación (o financiamiento) que una compañía invierte en una empresa a cambio de una participación parcial en el capital de la misma. Al igual que la inversión ángel, el capital riesgo se obtiene de empresas que reúnen recursos de múltiples inversores. A diferencia de la inversión ángel, estos inversores pueden ser particulares, empresas y grandes instituciones, como fondos de pensiones.

Detalles

Las empresas de capital riesgo y los inversores también obtienen un retorno de la inversión cuando se vende la propiedad de la empresa, por ejemplo, en una adquisición o una oferta pública inicial. El capital riesgo ayuda a la formación y supervivencia de nuevas empresas de varias maneras.

En el Marco del Emprendimiento

En primer lugar, aunque a menudo no se trata de un programa formal, los inversores de capital riesgo no sólo proporcionan financiación (o financiamiento) para las operaciones, el crecimiento y la I+D de la empresa, sino que también suelen orientar a los fundadores y ejecutivos de la empresa a través de su propio equipo de inversores, que cuentan con años de conocimientos empresariales y un considerable capital social (Gerasymenko y Arthurs, 2014; MacMillan, Kulow y Khoylian, 1989; Sapienza, 1992).

En el Marco del Emprendimiento

En segundo lugar, dado que los capitalistas de riesgo estudian cuidadosamente las empresas en las que invierten, la financiación (o financiamiento) del capital riesgo proporciona una señal positiva a las partes interesadas externas, como los posibles empleados, proveedores y clientes (Aldrich y Ruef, 2006; Davila, Foster y Gupta, 2003), lo cual es fundamental para los mercados nacientes.

Los inversores de capital riesgo se centran en empresas jóvenes con un alto potencial de crecimiento en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que suele requerir tecnología y productos demostrados.

Desarrollo (Emprendedor)

Para equilibrar el riesgo de la inversión con el potencial de crecimiento, los capitalistas de riesgo tienden a financiar empresas que tienen un producto o servicio que está disponible comercialmente.

Detalles

Las empresas de nueva creación que tienen un producto en desarrollo pero aún no comercializado se consideran en fase inicial y rara vez se financian con capital riesgo (Wright, Lockett, Clarysse y Binks, 2006). De hecho, las empresas en fase inicial tienden a obtener menos del 10% de todo el capital riesgo cada año. Hasta el final del milenio, la mayor parte de la inversión en capital riesgo se destinaba a empresas en fase de expansión. Desde entonces, la proporción de capital riesgo para las empresas en fase inicial ha aumentado.

Puntualización

Sin embargo, las empresas tienen más probabilidades de obtener capital riesgo si tienen una prueba de concepto y desarrollo; más del 60% del capital riesgo anual se destina a la expansión y al desarrollo posterior. El tamaño medio de los acuerdos de financiación (o financiamiento) de capital riesgo en 2015 fue de 13 millones de dólares (PricewaterhouseCoopers, 2016). El mayor importe de la inversión obliga a los inversores de capital riesgo a implicarse más en el desarrollo y las operaciones de la empresa. Es habitual que los inversores de capital riesgo se conviertan en miembros activos del consejo de administración (o junta directiva) y de la dirección para contribuir a la toma de decisiones de la empresa. El importe de la financiación (o financiamiento) del capital riesgo fluctúa mucho cada año, con un patrón similar al de la inversión ángel. Antes de 2014, la financiación (o financiamiento) del capital riesgo alcanzó un máximo de más de 40.000 millones de dólares durante el apogeo de la burbuja de Internet en 2001, pero descendió a 20.000 millones de dólares en 2003 y 2009, lo que se corresponde con la caída del mercado y la recesión, respectivamente.

Puntualización

Sin embargo, en 2015, el mercado estadounidense de capital riesgo se recuperó con inversiones en 4.380 acuerdos por un total de 58.800 millones de dólares, un aumento del 20% respecto a la financiación (o financiamiento) de 2014 (PricewaterhouseCoopers, 2016).

Apoyo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) a la creación y difusión de conocimientos

La política de ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), tecnología e innovación ha apoyado durante mucho tiempo el desarrollo del conocimiento en las universidades y las empresas emprendedoras. Estas políticas pretenden fortalecer tanto la innovación como los nuevos proyectos empresariales (Roig-Tierno, Alcázar y Ribeiro-Navarrete, 2015). La investigación de las universidades y las empresas depende en parte de las fuentes de financiación (o financiamiento) externas, como la financiación (o financiamiento) gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) de la investigación (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, Cantisano y Branca, 2000).

Observación

Además de financiar la investigación básica, los gobiernos animan a las universidades a examinar el potencial económico de su propiedad intelectual (Etzkowitz et al., 2000).

Desarrollo (Emprendedor)

Por ello, las oficinas de transferencia de tecnología trabajan con los inventores académicos para comercializar las invenciones (Friedman y Silberman, 2003). Los laboratorios gubernamentales y los centros de investigación también son fuentes de conocimientos científicos y técnicos, pero se han descuidado en gran medida en la literatura. La escasa investigación que existe muestra que los laboratorios y centros de investigación gubernamentales generan tecnología y propiedad intelectual (PI) que se utiliza para crear nuevas empresas (Mowery y Ziedonis, 2001). De hecho, Smith y Ho (2006) encontraron más empresas derivadas de laboratorios públicos que de universidades en la zona de Oxford (Reino Unido). Entre 1997 y 2008, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un centro de investigación estadounidense, creó más de 50 spinoffs (Engardio, 2008).

Existen ejemplos de programas gubernamentales de financiación (o financiamiento) de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), la tecnología y la innovación en todo el mundo, como Innovate U.K.

Algunas Observaciones Adicionales

Smart Grants, Mitacs-Accelerate de Canadá, Accelerating Commercialisation Grants de Australia y Technopreneur Promotion Programme de la India. Dos de los mayores programas creados por el gobierno estadounidense para ayudar a las empresas innovadoras nacientes son los programas Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR). Estos programas proporcionan financiación (o financiamiento) que aumenta la capacidad de una empresa para mejorar las competencias del personal y realizar investigaciones a largo plazo (Cooper, 2003).

Observación

Además de apoyar la I+D en las pequeñas empresas, estos programas intentan ayudar a las empresas a cruzar el "valle de la muerte" durante el cual el crecimiento se ve obstaculizado por la falta de capital de trabajo. Aunque ambos programas financian la I+D, el programa SBIR se centra en la innovación en las pequeñas empresas, mientras que el programa STTR se centra en las colaboraciones público-privadas, especialmente entre las pequeñas empresas y las instituciones de investigación sin ánimo de lucro. Ambos programas están coordinados por la Administración de la Pequeña Empresa de Estados Unidos. Hasta 2015, los programas SBIR y STTR han proporcionado más de 38.000 millones de dólares a las pequeñas empresas (Small Business Administration, 2016).

Implementado en 1982 por la Ley de Desarrollo de la Innovación de la Pequeña Empresa de Estados Unidos, el programa SBIR busca promover la innovación de alta tecnología en las pequeñas empresas, a menudo jóvenes, mediante la financiación (o financiamiento) de proyectos de I+D (Audretsch, Link y Scott, 2002).

Pormenores

Las agencias federales del gobierno estadounidense con un presupuesto de I+D superior a 100 millones de dólares deben destinar el 2,8% de su presupuesto a subvenciones SBIR. Las 11 agencias federales solicitan entonces a las pequeñas empresas propuestas de I+D relacionadas con las necesidades de las agencias. A lo largo de 2015, se han concedido más de 150.000 subvenciones por un total de más de 35.000 millones de dólares (Small Business Administration, 2016). Al proporcionar financiación (o financiamiento) para actividades de I+D que a menudo son costosas, y a veces más allá de los medios de las pequeñas empresas incipientes (Bonvillian, 2011; Link & Scott, 2010), el programa SBIR permite a estas empresas competir mejor con empresas más grandes con más recursos.

En el Marco del Emprendimiento

En 1992, la Ley de Transferencia de Tecnología a las Pequeñas Empresas estableció el programa piloto STTR para facilitar la transferencia de la propiedad intelectual de las instituciones de investigación al mercado a través de la comercialización con pequeñas empresas. El programa STTR se centra en el apoyo a las colaboraciones de innovación entre empresas y organizaciones públicas como universidades y laboratorios gubernamentales. La asociación resultante debe tener al menos un 40% de la I+D realizada por la empresa privada y al menos un 30% por la organización pública.

Pormenores

Las agencias federales con presupuestos de I+D superiores a 1.000 millones de dólares deben destinar el 0,3% a la financiación (o financiamiento) de subvenciones STTR, además de la financiación (o financiamiento) de su programa SBIR. Hasta 2015, el programa ha crecido hasta proporcionar más de 3.000 millones de dólares a través de más de 10.000 subvenciones (Small Business Administration, 2016).

A pesar de la larga duración de los programas SBIR y STTR, los trabajos que han tratado de examinar la influencia de estos programas en las empresas nacientes son bastante limitados (Wessner, 2008). Aunque se ha prestado mucha atención a la influencia del apoyo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) en la creación de empresas, los trabajos han demostrado que estos programas también influyen en los resultados de las empresas participantes.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, las empresas que obtienen financiación (o financiamiento) gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) tienen más probabilidades de recibir capital riesgo (Lerner, 1999) o financiación (o financiamiento) de otras fuentes (Feldman y Kelley, 2006). Los programas de apoyo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) también están vinculados a la mayor comercialización de las innovaciones (Audretsch et al., 2002), y al éxito de las mismas (Archibald & Finifter, 2003).

Algunas Observaciones Adicionales

Soderblom y sus colegas (2015) descubrieron que las empresas apoyadas por la financiación (o financiamiento) gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) tenían un mejor rendimiento empresarial a largo plazo. Del mismo modo, Autio y Rannikko (2015) descubrieron que las iniciativas políticas de emprendimiento de alto crecimiento duplicaban con creces la tasa de crecimiento de las empresas participantes; sin embargo, los mecanismos siguen sin estar claros.

Apoyo gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) al emprendimiento

Quizás uno de los conjuntos más obvios de acuerdos institucionales que apoyan el espíritu empresarial son las iniciativas, organismos y leyes gubernamentales.

Observación

Además de las iniciativas en materia de ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), tecnología e innovación que se han analizado anteriormente, el gobierno también ofrece iniciativas económicas que crean una infraestructura para el espíritu empresarial. Woolley y Rottner (2008) afirman que las iniciativas económicas proporcionan recursos financieros, fomentan las colaboraciones, estimulan la transferencia de conocimientos a través de eventos de creación de redes y abogan por la legislación pertinente. De hecho, los autores descubrieron que los estados con iniciativas tanto científicas y tecnológicas como económicas relacionadas con una tecnología específica tenían seis veces más empresas de nueva creación en el mercado (Woolley y Rottner, 2008).

Una de las formas en que los gobiernos pueden apoyar la actividad empresarial es garantizando préstamos para las pequeñas empresas y la innovación.

Desarrollo (Emprendedor)

Parece que todos los países tienen su propio programa de garantía para las pequeñas empresas, como la Small Business Administration, el Small Business Loans Act de Canadá, el SOFARIS de Francia, la Iniciativa de Liderazgo Tecnológico Indio Nuevo Milenio de la India y el Plan de Garantía de Préstamos DTI del Reino Unido. La mayoría de las investigaciones han examinado el papel de estos programas de préstamos en el rendimiento de las empresas participantes, pero son pocos los trabajos que han abordado la eficacia de los programas en el espíritu empresarial (Riding, Madill y Haines, 2007).

Específicamente para la actividad de puesta en marcha, las políticas que alivian la carga de iniciar una empresa reducen las barreras de entrada para los empresarios y pueden fomentar la creación de nuevas empresas.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, la reducción del tiempo y del papeleo administrativo necesario para poner en marcha una empresa está vinculada a la actividad de puesta en marcha de un país (Djankov et al., 2002). Los países con un elevado requisito de capital para crear una empresa y una normativa del mercado laboral más rígida experimentan menores tasas de emprendimiento (van Stel, Storey y Thurik, 2007).

Algunas Observaciones Adicionales

Se ha demostrado que los programas de incentivos a la creación de empresas aumentan el espíritu empresarial en Europa (Roman, Congregado y Millán, 2013). Del mismo modo, las políticas que reducen la carga fiscal para las empresas de nueva creación también fomentan la creación y el crecimiento de nuevas empresas (Asoni y Tino, 2014; Djankov et al., 2010).

Otras leyes y regulaciones gubernamentales han sido diseñadas para apoyar el emprendimiento. Autio y Fu (2015) descubrieron que la calidad de las instituciones gubernamentales, tanto económicas como políticas, influye en el espíritu empresarial en todo el mundo. Las leyes que protegen los derechos de propiedad, en particular la propiedad intelectual, fomentan los esfuerzos empresariales. Las leyes de quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) que proporcionan redes de seguridad protegiendo a los emprendedores reducen el riesgo a la baja de iniciar una nueva empresa, fomentando así la actividad de puesta en marcha.

Acuerdos institucionales

Dado que el espíritu empresarial es local (Feldman y Francis, 2004), el entorno institucional de un empresario influye en la actividad de puesta en marcha (Baumol, 1990; Minniti, 2008; North, 1990). Las organizaciones o estructuras que legitiman, regulan y normalizan un sistema social actúan como acuerdos institucionales que apoyan y guían las actividades empresariales (Scott, 2013; Van de Ven & Garud, 1989, p. 209).

Observación

Además de establecer estructuras y procedimientos de gobernanza para un mercado, los acuerdos institucionales también legitiman la actividad en relación con otros sistemas industriales, sociales y políticos (Van de Ven y Garud, 1989). Como tales, los acuerdos institucionales actúan para establecer y codificar las normas y los valores relacionados con las nuevas empresas, que ayudan a reducir la incertidumbre para los empresarios y sus partes interesadas, como los financiadores, los proveedores y los clientes. Las nuevas empresas también se benefician del aumento del nivel de recursos, la disminución de la incertidumbre y el establecimiento de normas de mercado.

Detalles

Los acuerdos institucionales son especialmente importantes para los ámbitos de actividad emergentes que carecen de estructura para apoyar las nuevas empresas, industrias y economías (North, 1990).

Varios actores de muchos ámbitos contribuyen a establecer acuerdos institucionales.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, los creadores de las dotaciones de recursos de las que hablamos anteriormente también contribuyen a la creación de acuerdos institucionales.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, cuando una universidad crea un programa dedicado a un campo de estudio naciente, no sólo crea dotaciones de recursos de conocimiento, sino que también señala la legitimidad de la disciplina y el espíritu empresarial que busca desarrollar esa disciplina en productos y servicios comerciales. Del mismo modo, las iniciativas gubernamentales que apoyan un ámbito emergente crean legitimidad a los ojos de los empresarios nacientes, estimulando así la formación de nuevas empresas en ese ámbito de actividad. Otros ejemplos de acuerdos institucionales son las iniciativas y agencias gubernamentales, las normativas, las asociaciones profesionales e industriales, los consejos de normalización y los grupos de interés.

En el Marco del Emprendimiento

En conjunto, estos actores aparentemente dispares forman una base normativa y reguladora del espíritu empresarial.

Acuerdos institucionales privados Las asociaciones industriales, científicas, profesionales y comerciales desempeñan múltiples funciones, como actuar como centro de conocimientos, facilitar el intercambio de información y legitimar los mercados o tecnologías nacientes . Estas asociaciones suelen reunir a actores disímiles para que se conozcan e intercambien información (Garud, 2008). Estos grupos también proporcionan acceso a las cadenas de suministro que ayudan a las empresas nacientes a superar el lastre de la novedad. Del mismo modo, los grupos de interés y las juntas de normalización pueden crear legitimidad, actuar como centros de recursos y ofrecer oportunidades a los empresarios

Datos verificados por: Conrad

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Recursos

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Véase También

iniciativa empresarial, infraestructura empresarial, nuevas empresas, empresas nacientes, apoyo del gobierno