A estas alturas, las editoriales y muchos creadores ya deben conocer la noticia sobre AI Overviews (que, sin embargo, la resumo más abajo), por lo que primero quisiera examinar cuál será el panorama para nosotros, y qué pueden hacer los creadores y escritores de Substack.

Por un lado, si las editoriales y publicaciones no pueden vivir de la publicidad, es posible que la mayoría opten por construir muros de pago para que sean los usuarios los que paguen. Esto puede conducir a un mundo en el que:

Casi todas las publicaciones privadas y no subvencionadas (políticamente, etc) tengan restringido su contenido con muros de pago, de la clase que sea.

Google ofrecerá cada vez más informaciones y respuestas directas, pues las personas, ante tantos sitios web donde haya que pagar para leer el contenido, opten por dejar que los algoritmos de google les dé el contenido.

Sería como un pez que se come la cola: La supervivencia de los medios pondría a los usuarios en manos de Google, que precisamente, para dar respuesta, reduciría cada vez más la aparición de las publicaciones independientes en sus resultados. Y con muchos menos lectoras, estas tendrían que ir elevando sus precios y restringiendo más el contenido (para obligar a pagar).

Algunas publicaciones probablemente nunca podrán cobrar por su contenido. No es fácil (incluso Time y Quartz tuvieron que dar marcha atrás). Quizás, para evitar que desaparezcan, debería haber algún tipo de intervención de los gobiernos con cierto poder en internet.

Sobre las plataformas como Substack, que además de ser un sistema de newsletters, son también un conjunto de posts visibles y descubribles -más o menos- en internet, la situación es menos sombría, pero también preocupante.

Dejo para otro día algunas formas de combatir lo que se nos cae encima (como tener una home y secciones atractivas al tráfico directo, etc) y me voy a centrar en quizás la mayor debilidad de Substack: la fragmentación.

Es difícil que una persona se suscriba y pague 5 dólares al mes por cada boletín que le guste. Comparativamente, una suscripción a una gran publicación, con cientos de artículos mensuales que custe 9 euros/mes es una compra, aparentemente, más sensata (para el ávido lector, especialmente).

Por todo ello creo, hace tiempo, que debe haber un sistema federado de “substackers”, donde un usuario pague 5 dólares y tenga acceso a 100 o a 1.000 boletines donde elegir, en cada idioma con suficiente presencia. Es mejor cobrar 1 dólar al año de 100.000 usuarios que 50 dólares de 100 usuarios. Pero no tengo claro que cientos de escritores aquí, en Substack, piensen igual que yo.

Actualización: Un artículo sobre este tema comentando un podcast muy interesante sobre los cambios de Google y su impacto:

Ahora, la noticia:

La estrella absoluta del Google I/O 2024 fue Gemini , la inteligencia artificial desarrollada en Mountain View, que impregnará todos los servicios de la compañía, incluida la Búsqueda de Google. La principal novedad de la combinación de Gemini y la búsqueda de Google se llama AI Overviews , que ya se ha desplegado a todos los usuarios de EE.UU., y a los que pronto seguirán otros países. El objetivo es ofrecer esta función a más de mil millones de usuarios a finales de año. ¿Qué son estas vistas previas de IA? En lugar de la habitual lista de sitios web, Google recopilará las respuestas a las intenciones de búsqueda de los usuarios y las presentará de una forma más inteligible gráficamente. Será posible ver una versión simplificada o incluso aumentada de las respuestas y, por supuesto, podremos comunicarnos con Google/Gemini para ampliarlas y enriquecerlas. Pero, ¿qué ocurrirá con todas esas páginas web que son la verdadera fuente de estos resultados? Según las pruebas realizadas, los enlaces incluidos en los Ai Overviews deberían recibir más clics que si hubieran aparecido en los resultados de búsqueda tradicionales, ya que Google se compromete a dirigir el tráfico hacia los editores y creadores. Las palabras de Google al respecto deben tomarse al pie de la letra, aunque la premisa no augure nada bueno.

Pronto, empezando por el inglés en EE.UU., las capacidades de razonamiento multinivel también llegarán a los resúmenes de IA . Estamos hablando de búsquedas como "encontrar los mejores estudios de yoga o pilates en Boston y mostrarme los detalles de sus ofertas introductorias y el tiempo de caminata desde Beacon Hill", una consulta tan compleja que si trataras de alimentarla a Google ahora, sólo obtendrías un montón de enlaces diferentes que atienden a lo sumo una de esas necesidades. Y como ya hemos visto, esta capacidad de agrupar diferentes intenciones también será muy útil a la hora de planificar viajes. La ventaja de estas búsquedas complejas es que el cambio de cualquiera de los parámetros será inmediato, lo que permitirá ajustar el resultado sobre la marcha, como se muestra en la siguiente animación.

Otros ejemplos que da Google son la creación de dietas personalizadas con muchas restricciones (microondas, dietas especiales, etc.). Sinceramente, es un campo de minas, porque cuando uno se adentra en el campo de la nutrición/salud, el primer consejo que debería recibir es ponerse en contacto con un especialista, porque cada uno de nosotros necesita una orientación extremadamente personalizada en este ámbito. Y este puede ser otro de los problemas de la omnipresencia de la IA: la creencia de que podemos hacerlo todo con ella.