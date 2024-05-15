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Salvador Lorca 📚
May 15, 2024

No podía faltar la posibilidad de utilizar nuestros smartphones para realizar búsquedas en tiempo real en el mundo real. De forma similar a lo que OpenAI ha demostrado con ChatGPT , con Google también podremos utilizar la cámara de Android para filmar un objeto y pedir información sobre él. La videobúsqueda, después de la búsqueda basada en texto e imágenes, es en definitiva la última frontera, pero sólo estará disponible en una versión beta en inglés estadounidense en un futuro próximo, con la intención de extenderla a otras regiones con el tiempo.

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Por supuesto, sigue adelante.

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