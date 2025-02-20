Agentes de IA: Transformando el comercio electrónico y el servicio de atención al cliente minorista. Fuente: Cognigi.

Agentes de IA: Mercado y Usos para el Emprendedor

Por: Liu Chan

La demanda de aplicaciones basadas en la Inteligencia Artificial y ML está creciendo tanto en el sector de consumo como en el empresarial. Al mismo tiempo, las necesidades que se espera que satisfagan y las tareas que se espera que realicen son cada vez más diversas, lo que significa que un único modelo básico no es la solución más adecuada, tanto desde el punto de vista del caso de uso como del coste.

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Por eso, el concepto de agentes de IA, que abarca múltiples modelos y herramientas de software, se ha vuelto cada vez más popular. Las empresas de software consolidadas y las empresas emergentes están experimentando con la combinación de múltiples tipos de modelos en un solo sistema y añadiendo herramientas como motores de búsqueda, calculadoras y navegadores web al back-end de las aplicaciones de IA.

Agente IA: revolucionando el futuro del servicio al cliente

Este gráfico de CaptureCX resume la situación bastante bien:

Casos de Uso

Para los consumidores, los agentes de IA se beneficiarán de una variedad de casos de uso:

Para la búsqueda, los sistemas RAG junto con los LLM aumentarán la fiabilidad y la precisión fáctica de los resultados al basarlos en sus documentos fuente.

Para el comercio en línea, las calculadoras que ayudan a comparar precios y descuentos garantizarán que las matemáticas sean correctas.

Para los dispositivos móviles, donde es importante el acceso rápido a la funcionalidad deseada, se podrían utilizar modelos más pequeños para una recuperación rápida en lugar de LLM.

Para las noticias y los medios de comunicación, donde el acceso a información reciente es esencial, los rastreadores web y las vistas web integradas en aplicaciones de IA ayudarán a los LLM.

Para las herramientas educativas, donde se necesita un razonamiento más avanzado y complejo, los sistemas de agentes abarcarán múltiples modelos, cada uno responsable de un tema específico.

Un segmento especial es el de los asistentes inteligentes de uso general para consumidores, que están destinados a ayudar en todos los casos de uso anteriores y más. Son sistemas cada vez más complejos que implicarán múltiples modelos y herramientas de software, con el fin de poder ayudar en todos los casos, a través de PC, tabletas y dispositivos móviles.

Estamos solo al principio de la evolución de los asistentes inteligentes para los consumidores, que se volverán más avanzados gracias a varios tipos y tamaños de modelos base, herramientas de orquestación e integración en plataformas populares de consumo, desde sistemas operativos hasta los principales sitios web y servicios.

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En el ámbito empresarial, las empresas están buscando agentes de IA para que se hagan cargo de tareas cada vez más complejas y creen eficiencias de costes, con el fin de liberar recursos humanos y financieros para que puedan utilizarse de formas más innovadoras.

Cómo los agentes de IA están cambiando el recorrido del cliente

Estadísticas de los agentes de IA: uso y perspectivas de mercado (2025) - SellersCommerce

“La realidad es que, con la inteligencia artificial, ahora es más fácil que nunca alcanzar un nivel “suficientemente bueno”. Si tu objetivo es ser de clase mundial, si tu objetivo es ser excepcional, entonces lo que realmente necesitas es generar volumen y variación. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo no solo leer todo lo generado, sino también clasificarlo y procesarlo. Pero, en el fondo, la definición de creatividad no cambia en la era de la IA. Lo que cambia es la capacidad —o la incapacidad— del ser humano para llegar a un estado creativo, y eso está influenciado no solo por la tecnología, sino también por los objetivos explícitos o implícitos que tenga uno al colaborar con ella. Los creadores no deben tener miedo de la IA. Los creadores deben lanzarse. Deben involucrarse de lleno. Los creadores están a punto de ser liberados como nunca antes lo han sido. La única respuesta correcta a la pregunta “¿Cómo usas la IA?” es: no la uso. Trabajo con ella. Cuando empiezas a trabajar con la IA, todo cambia.” - Jeremy Utley

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