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Agentes de Patentes y Marcas o Agentes de la Propiedad Industrial

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Es una persona que realiza aplicaciones de patentes.

El agente de patentes en Estados Unidos

Un agente de patentes es un profesional con licencia de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) para asesorar y ayudar a los inventores con las solicitudes de patentes.

Aspectos

Los agentes de patentes también pueden proporcionar opiniones de patentabilidad y ayudar con la preparación y archivo de la documentación relacionada con las solicitudes de patentes.

Aspectos

Los agentes de patentes ayudan a los inventores a completar y enviar toda la documentación de solicitud de patentes, buscar el estado de la técnica, redactar las reclamaciones de propiedad legalmente exigibles del inventor a la invención, revisar las solicitudes de patentes rechazadas y decidir cuándo es mejor abandonar una solicitud. Hay más de 10,000 agentes de patentes con licencia en los Estados Unidos, mientras que hay unos 30,000 abogados de patentes con licencia. Uno puede buscar un agente de patentes con licencia en elEl sitio web de la USPTO. La USPTO recomienda que los solicitantes de patentes contraten a un abogado o agente de patentes para ayudar con el proceso de solicitud debido a su complejidad legal.

En los Estados Unidos, los agentes de patentes pueden realizar muchas de las mismas tareas que los abogados de patentes, incluida la representación de clientes ante la USPTO.

Sin embargo, a diferencia de los abogados de patentes, los agentes de patentes no pueden representar a clientes en otros entornos legales, como enjuiciar una infracción de patente en un tribunal.

Agente de Patentes vs. Abogado de Patentes

Un cliente que necesita principalmente ayuda para presentar una solicitud de patente puede contratar a un agente de patentes en lugar de a un abogado de patentes para ahorrar dinero pagando solo el nivel de experiencia requerido para el trabajo. También es posible, aunque no se recomienda ampliamente, preparar y presentar una solicitud de patente sin la asistencia profesional directa. Alguien que tenga un tiempo libre considerable y un interés suficiente para conocer y gestionar las complejidades del proceso podría elegir la ruta de bricolaje. El agente de patentes adecuado para un inventor en particular debe tener tanto experiencia en el objeto de la invención como experiencia en el trabajo con el tipo de solicitante, ya sea un individuo o una gran corporación multinacional. Si un inventor contrata a un agente de patentes en lugar de representarse a sí mismo, la USPTO solo se comunicará con el agente con respecto a la solicitud de patente presentada.

Requisitos del agente de patentes

No se requiere que los agentes de patentes hayan completado la escuela de leyes o hayan pasado el examen de la barra estatal, pero deben haber pasado el "examen de la barra de patentes" de la USPTO, llamado formalmente el Examen para el Registro de Prácticas en Casos de Patentes ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Un agente de patentes puede ser un profesor universitario actual o anterior; Muchos agentes de patentes son doctorados.

Aspectos

Los agentes de patentes a veces trabajan para bufetes de abogados y ayudan a los abogados de patentes a preparar los casos, pero como agentes no pueden representar a los clientes en una sala de tribunal regular. El examen de registro de la USPTO mide el conocimiento de un solicitante sobre los procedimientos de patentes de EE. UU., Las normas y reglamentos federales y las pautas éticas. El examen, que presenta 100 preguntas de opción múltiple, se ofrece durante todo el año.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los candidatos tienen seis horas para completar la prueba, que se divide en sesiones de tres horas de mañana y tarde de 50 preguntas cada una. Autor: Williams

En los Países Europeos

En Francia, los abogados de patentes deben tener un título en ingeniería o ciencias naturales, y participar en un curso de capacitación legal en el CEIPI (en francés: Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle). También deben realizar un examen, generalmente denominado "EQF" por los estudiantes, organizado por la Oficina de Patentes de Francia (INPI). El examen implica una parte escrita y otra oral. El examen escrito consta de dos partes, a saber, un llamado "A" que consiste en redactar una solicitud de patente francesa sobre la base de las instrucciones del cliente (aquellos que hayan aprobado el examen de calificación europeo están exentos de este documento) y una llamado papel "D" que consiste en asesorar a un cliente sobre un análisis de libertad de operación.

El examen oral implica un estudio de caso y responder a las preguntas de un jurado. En Alemania, solo los abogados de Patentanwälte / patentes (o Rechtsanwälte / abogados de ley, que tienen derecho a representar a clientes en todos los campos del derecho) tienen derecho a representar a clientes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA).

Aspectos

Los abogados de patentes alemanas obtuvieron sus títulos universitarios en ingeniería o ciencias naturales y practicaron en la industria antes de ser aceptados para una educación adicional de tres años, es decir, completar la capacitación legal de dos años con un abogado de patentes alemán establecido, al mismo tiempo estudios de derecho alemán. y luego una formación en propiedad intelectual y un examen en la DPMA.

Además, tienen derecho a representar a sus clientes ante el Tribunal federal alemán de patentes (y marcas comerciales) y en casos de patentes (nulidad) ante el Tribunal Supremo alemán.

Sin embargo, independientemente de su nacionalidad, cualquier persona física o jurídica que no esté domiciliada en Alemania o que no tenga un lugar de negocios en Alemania debe estar representada por un abogado de patentes alemán o un abogado de la ley para participar en procedimientos y para reclamar cualquier derecho ante la DPMA y el tribunal federal de patentes de Alemania (Bundespatentgericht, BPatG), pero no ante la Corte Suprema de Alemania (Bundesgerichtshof, BGH), que es la segunda instancia de los procedimientos de nulidad en las patentes. Actualmente en Ucrania hay más de 300 abogados de patentes registrados (datos al 10 de septiembre de 2012). Su estatuto legal está regulado por la promulgación por el Consejo de Ministros de Ucrania "Sobre la afirmación de la Disposición sobre los representantes en materia de propiedad intelectual (abogados de patentes)" el 10 de septiembre de 1994. Examen y registro de abogados de patentes están a cargo del Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania. Autor: Henry

Agente de la Propiedad Industrial relacionada con la Genética de Estados Unidos

Los abogados involucrados con la genética incluyen fiscales penales (abogados de distrito), defensores públicos, abogados ambientales, abogados de familia y abogados de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La genética es relevante en las áreas de identificación de sospechosos y víctimas, identificación de bienes ilegales (por ejemplo, artículos que involucran la matanza de animales en peligro de extinción), monitoreo ambiental de microorganismos dañinos, determinaciones de parentesco y patentes de materiales genéticos. Si bien es posible que todos estos diferentes tipos de abogados deban estar algo familiarizados con los fundamentos de la genética, los abogados que trabajan en patentes de genes deben estar muy familiarizados con la genética y la bioquímica, así como con la ley de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de estos abogados especializados en patentes se especializan en biotecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los abogados de patentes de biotecnología tienen títulos avanzados, y muchos tienen doctorados en genética, microbiología, biología molecular, bioquímica o campos relacionados.

Varios

Además de tener una sólida formación científica, los abogados de patentes deben tener una licencia para ejercer la abogacía en al menos un estado y deben aprobar un examen de registro administrado por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO). Los agentes de patentes, así como los abogados de patentes, pueden representar a los inventores ante la USPTO.

Aspectos

Los agentes de patentes tienen una sólida formación científica y deben aprobar el examen de registro de la USPTO, pero no tienen licencia para ejercer el derecho en ningún estado.

Varios

Además de tener antecedentes científicos muy sólidos y la capacidad de trabajar en estrecha colaboración con los inventores, los abogados y agentes de patentes deben disfrutar de la lectura de literatura científica compleja y ser competentes en la redacción científica. Una gran parte del trabajo consiste en escribir documentos científicos en forma de solicitudes de patente.

Otros Elementos

Por lo tanto, las personas que disfrutan leyendo y escribiendo sobre temas científicos se adaptan bien a la profesión. Los abogados y agentes de patentes suelen trabajar en bufetes de abogados, empresas privadas, la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (examinadores de patentes) o en las oficinas de transferencia de tecnología de universidades e instituciones públicas, como hospitales e instalaciones de investigación, aunque algunos trabajan fuera de sus hogares. practicantes en solitario.

Aspectos

Los abogados y agentes de patentes a menudo conocen los avances innovadores mucho antes que el público u otros en sus campos. Esto hace que la carrera sea muy interesante, emocionante y agradable.

Sin embargo, debido a la confidencialidad del cliente, los abogados y agentes de patentes deben mantener en secreto estos desarrollos hasta que el cliente haga pública la información o se emita una patente. Mientras que algunos abogados de patentes solo redactan solicitudes de patentes y trabajan con examinadores de patentes, otros trabajan como litigantes, expertos en derecho de patentes, profesores de derecho o abogados de marcas. Para casos complicados, los abogados de patentes con educación en genética son muy útiles para explicar la tecnología al juez o al jurado. Aunque la mayoría de los abogados de patentes trabajan en casos de patentes en los tribunales, su experiencia también puede ser utilizada en casos criminales, cuando se necesita asistencia para analizar y explicar ciencias complejas como la genética y la biología molecular. Autor: Williams