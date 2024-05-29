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Acuerdo de Niza sobre la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios para Propósitos de Registro de Marcas (1957)

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. (Administrado por WIPO) El Acuerdo de Niza establece una clasificación de bienes y servicios para propósitos de registro de marcas comerciales y de servicio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las oficinas de marcas comerciales de los estados contratantes deberán indicar, de acuerdo con cada registro, los símbolos de las diferentes clases. La clasificación es una lista de clases (34 clases para bienes y ocho para servicios) y una lista alfabética de bienes y servicios. Esta última incluye cerca de 11.000 elementos.

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De cuando en cuando, ambas listas son enmendadas y complementadas por un comité de expertos en el cual están representados todos los estados contratantes. A pesar de que solo 58 estados forman parte del Acuerdo de Niza, tanto las oficinas de marcas registradas de más de 140 estados como la Oficina Internacional de WIPO, la Oficina de Marcas Registradas de Benelux, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual y la Oficina para la Armonización del Mercado Interno (Marcas Registradas y Diseños) de las Comunidades Europeas, usan en realidad esa clasificación.