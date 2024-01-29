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Acuerdo de Estrasburgo sobre la Clasificación Internacional de Patentes (1971)

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. (Administrado por WIPO) El Acuerdo de Estrasburgo establece la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), según la cual la tecnología se divide en ocho secciones, con 67.000 subdivisiones aproximadamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada subdivisión tiene un símbolo formado por números arábigos y letras del alfabeto (véase su definición, y la información relativa al Alfabeto Griego, al Alfabeto y sus orígenes, al Alfabeto Latino y al Alfabeto Árabe) latino. Los símbolos IPC apropiados figuran en cada documento de la patente (las solicitudes y concesiones de patente publicadas), un millón de los cuales fueron expedidos cada año en los últimos 10 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los símbolos apropiados son asignados por la oficina nacional o regional de la propiedad industrial que haya publicado el documento de la patente. Aunque solo 41 estados participan en el acuerdo, las oficinas de patentes de más de 80 estados, cuatro oficinas regionales y la Oficina Internacional de WIPO bajo el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) aplican en realidad el IPC. Acuerdo de Viena que Establece una Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (1973) (Administrado por WIPO) El acuerdo establece una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o los contienen.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las oficinas competentes de los estados contratantes deberán indicar, en los documentos y publicaciones oficiales referentes a los registros y renovaciones de marcas, cuáles son los símbolos apropiados de la clasificación. A un comité de expertos, que cuenta con representantes de todos los estados contratantes, se le asigna la tarea de revisar periódicamente la clasificación. La clasificación comprende 29 categorías, 144 divisiones y 1.796 secciones, en las cuales se catalogan los elementos figurativos de las marcas. A pesar de que solo 13 estados participan en el Acuerdo de Viena, la clasificación es aplicada por las oficinas de propiedad industrial de 30 estados, cuando menos, y también por la Oficina Internacional de WIPO, la Oficina de Marcas Comerciales de Benelux y la Oficina para la Armonización en el Mercado Interno (marcas comerciales y diseños) de las Comunidades Europeas.