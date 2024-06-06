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Activismo en los Derechos de Autor

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta publicación. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En 1998 el Congreso de Estados Unidos revisó radicalmente las leyes estadounidenses de derechos de autor sin mucho escrutinio o protesta pública. El copyright era demasiado arcano, demasiado técnico, demasiado aburrido, para romper los titulares sobre escándalos sexuales políticos y juicios por asesinatos de celebridades.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el Acta de extensión del término de copyright de Sonny bono y la ley de derechos de autor del Milenio Digital, los Estados Unidos abandonaron 200 años de tradiciones de derecho de autor moderadas y exitosas.

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Derechos de autor utilizados para equilibrar los intereses del público y las necesidades privadas. Ahora solo sirve a los titulares de derechos de autor grandes y establecidos.

Sin embargo, mientras el Congreso estaba considerando estos cambios radicales, los periódicos raramente prestaban atención a los cambios. Sólo en los últimos años, con la acumulación de historias de horror sobre los abusos del derecho de autor y la intimidación, hemos visto suficiente atención pagada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, finalmente estamos viendo la masa crítica del activismo de interés público.

Éxito político, fracaso real

Cinco años después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la 1998 Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y la ley de extensión de términos de derechos de autor de Sonny bono, debería quedar claro que ambos fueron tremendos errores y fracasos. Han hecho mucho daño y nada bueno. El Internet está maduro con el contenido digital no autorizado de todas las clases.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los sistemas peer-to-peer están cumpliendo el papel de una biblioteca digital global desorganizada. Y las leyes y las cerraduras tecnológicas han hecho poco para cambiar eso.

Sin embargo, estas leyes han sofocado a usuarios legítimos e inofensivos de materiales digitales, especialmente académicos, bibliotecarios e investigadores. La DMCA tiene disposiciones onerosas que van más allá de la aplicación de cerraduras y portones electrónicos. Ha surgido como la ley de elección para censurar críticas y comentarios en el entorno electrónico. En el siglo XX, si alguien te acusó de violación de derechos de autor, disfrutaste de esa noción pintoresca y aparentemente arcaica del debido proceso. Usted sería advertido y tal vez demandado. Y si usted quisiera defenderse en la corte, usted podría aparecer en una audiencia, presentar evidencia y argumentos, y hacer que un juez dicte una sentencia basada en el estatuto y el precedente. Ya no tenemos esos derechos en el mundo digital.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La DMCA pone la carga de la prueba contra una acusación de violación de derechos de autor al acusado. Y hace que el propietario de cada proveedor de servicios de Internet, motor de búsqueda, y el contenido anfitrión de un policía de derechos de autor no entrenados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La acción por omisión es la censura. Entre las leyes recientes, la DMCA solo es segunda para la ley USA Patriot en términos de consecuencias temerarias, mal pensadas y apresuremos.

Sin embargo, en 1998, cuando el Congreso aprobó la ley, hubo poca protesta pública, o interés para ese asunto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cobertura de noticias sobre el proyecto de ley se refería a alguna extensión inofensiva de "Copyright al mundo digital, " como si eso no hubiera sucedido ya. Y los que suscitaron inquietudes acerca de los amplios poderes del proyecto de ley fueron despedidos injustamente como radicales que estaban en contra del derecho de autor en general.

Efectos en la docencia y la literatura académica

Todos deberíamos preocuparnos por el daño potencial que tendrán los poderes anti-elusión de la ley de derechos de autor de Digital Millennium sobre educación y investigaciones académicas en general. Y deberíamos estar tan preocupados por los efectos que este incipiente régimen electrónico, a prueba de fugas y altamente regulado, podría tener sobre la cultura norteamericana y la democracia deliberativa. Hoy en día, la mayoría de los temas de la investigación de estudios mediáticos son ampliamente accesibles. Un puñado de trabajos de la película y de la radio temprana están incluso en el dominio público. Así que los académicos y los profesores se benefician de fuentes amplias y sencillas.

Pero eso podría cambiar en las próximas décadas a medida que más obras — incluso las que ya están en el dominio público — se encierran detrás de cerraduras y puertas electrónicas y se entregan en secuencias de señales digitales. El potencial para el abuso de esta tecnología y del poder legal detrás de él es inmenso. Por favor imaginen mi aula 35 años a partir de ahora.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como hago cada semestre, planeo Mostrar mi clase una película que explore valores y lealtades contradictorias durante la guerra: Casablanca.

Pero algún tiempo durante el 2020S, todos los jugadores de VHS en la Universidad de Nueva York cayeron en la desreparación.

La biblioteca tiene la cinta, pero no hay nada para jugar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tienda de videos de Kim en Bleecker Street es ahora un Starbucks (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Blockbuster es ahora un dispositivo de mano en lugar de una tienda grande. El único medio para mostrar esta película a mi clase es que se transmite a través de un satélite de alimentación en un proyector de vídeo. Casablanca habría entrado en el dominio público el año anterior (asumiendo que el Congreso no prorroga el término una vez más).

Pero sigue estando bien protegido, "doble-envuelto " por ambos por "click-Wrap " contrato y controles de acceso tecnológico. La clase se establece.

En mi computadora de Palm, llamo a la página de interfaz para cualquier vía – Disney – AOL – Warner – Mount o su competidor, MicroFox.

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Introduzco mi "código de educador. " me golpeó "Play. " no pasa nada. Una vez más, debo hacer mi pobre impresión de Bogart para la clase en lugar de la película. ¿Qué ha pasado? Tal vez hubo algún fracaso técnico. Quizás esta era mi segunda clase del día y los bloques de servicio "usuarios justos " de ver una película dos veces. Quizás la biblioteca de NYU no podría negociar una renovación del contrato con la compañía y permanecer dentro de su presupuesto apretado. Tal vez mi "código de educador " me reveló a ser el que escribió esa revisión mordaz de la gran blockbuster de verano de 2034, Battlefield Earth IX. Tal vez la compañía me identificó como alguien que testificó en contra de la industria en las audiencias de la oficina de derechos de autor en mayo de 2000. La ley de derechos de autor de Digital Millennium otorga el poder completo para permitir o denegar el acceso a una obra con el productor o editor de esa obra. El productor puede prohibir el acceso para aquellos usuarios que puedan tener intenciones hostiles hacia la obra. Este poder podría excluir a los críticos y académicos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo más probable es que excluya parodists y satíricos también.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La disposición contra la elusión desplaza la carga de negociar el uso justo del usuario (y de los tribunales en caso de infracción probable) al productor. El productor no tiene ningún incentivo para conceder acceso a cualquier usuario que pueda explotar el trabajo para un uso justo, incluyendo becas, enseñanza, comentarios o parodia (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo este régimen, un usuario debe aceptar los términos de un contrato con un proveedor monopolista antes de obtener acceso. Uno debe aplicar para leer, escuchar, o mirar.

La oposición emerge y se organiza

Si las industrias de la música y el cine continúan apretando las riendas sobre el uso y el acceso, estrangularán el dominio público y la información Commons. Esta tendencia presenta una amenaza mucho mayor para la cultura norteamericana que un efecto escalofriante en la literatura académica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La reducción de la información y los bienes comunes de la cultura priva a la esfera pública de los elementos del discurso, la materia prima para la toma de decisiones, la creatividad y el humor. Afortunadamente, hay creciente indignación por estos y otros ejemplos de titulares de derechos de autor que utilizan sus nuevos poderes jurídicos para sofocar las críticas y socavar los usos legítimos de su material. Han surgido fuertes protestas de las comunidades de productores de software, artistas, escritores, bibliotecarios y activistas de los medios de comunicación.

Estas organizaciones activistas, tales como la Fundación electrónica fronteriza, digitalconsumer.org y publicknowledge.org, están luchando para definir con precisión el "interés público" en los derechos de autor y debatir la mejor manera de articular los temas a un diverso Público. Los activistas de derechos de autor de interés público son un grupo ideológicamente diverso.

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Muchos de nosotros que luchamos por el "interés público" son clásicamente liberales, cívicamente republicanos y filosóficamente pragmáticos.

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Nos centramos en la restauración de los principios equilibrados y humanos que utilizaron para guiar los derechos de autor norteamericanos tan recientemente como 1976. Enmarcamos nuestra retórica en términos clásicamente liberales. Enfatizamos la libertad individual, un modesto nivel de intervención estatal y un sistema reglamentario flexible y adaptable. Algunos activistas abordan estos temas desde la perspectiva de la libertad religiosa y los valores conservadores. Quieren que los padres y los maestros tengan los derechos y las habilidades para editar material digital que consideren ofensivo, incluso si la DMCA impide el uso de las tecnologías necesarias para alterar el trabajo. Otros críticos igualmente activos de las tendencias recientes en el derecho de autor provienen de una perspectiva marxista. Advierten sobre el próximo post – entretenimiento industrial – complejo industrial y las formas en que ha alistado al estado en los esfuerzos para hacer que toda la información y la cultura de bienes comerciables. Todavía otros abrazan una forma de anarquía de la información.

Según la visión anarquista, si empoderamos a cada usuario, limitamos el poder de las grandes corporaciones para regular los flujos de información, y democratizamos la información en general, todos pronto tendríamos la capacidad de crear y consumir material con absoluta Libertad.

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Las industrias de entretenimiento se marchitarían sin protección de derechos de autor exigible. Y tendríamos que enfrentarnos de manera comunal con las externalidades negativas de tal sistema, como la extinción de los coyotes en los dibujos animados y tigres de la mañana del sábado en los documentales de canal de vida silvestre.

Los derechos de autor reales

Todos estos activistas lamentan la erosión de las salvaguardias democráticas que hicieron de los derechos de autor estadounidenses un sistema tan brillante y eficaz y llenaron nuestras bibliotecas con libros.

Idea

Los derechos de autor pueden censurar. Es una prohibición de lo que podamos reproducir, citar, realizar y distribuir. A través de los estatutos y el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) en los últimos 200 años, el sistema de derecho de autor desarrolló cuatro salvaguardias democráticas que mitigaron el poder potencialmente apresuremos de sus prohibiciones: El principio del uso justo-en su base una defensa legal contra una acusación de la infracción del copyright. Si usted es acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de infringir, usted puede argumentar que su uso de las obras protegidas es "Fair " debido a alguna combinación de los siguientes cuatro factores: la naturaleza de la obra original es importante para las discusiones o preocupaciones públicas; la naturaleza del uso de la misma es importante debido a la enseñanza, la investigación o el comentario; usted no usó mucho de la obra original; su uso no afectó significativamente el mercado para el trabajo original.

En el discurso público sobre el uso justo, ha servido como término que representa una colección de usos que los consumidores podrían considerar "justo, " tal como grabación de demostraciones de la televisión para la visión posterior, haciendo la cinta del cassette o las mezclas del mp3 de los discos compactos, y la copia limitada para compartir privado, no comercial. El principio de que después de la "primera venta " de un artículo con derechos de autor, el comprador podría hacer lo que quiera con el artículo — como hacer un sombrero, o un broche, o un pterodáctilo — guardar públicamente la realización del trabajo o distribuir copias no autorizadas de la misma para la venta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera doctrina de venta es lo que hace posible la biblioteca de préstamos. El concepto de que los derechos de autor protegían la expresión específica de las ideas, pero no las propias. Este es el principio menos entendido pero quizás el más importante de los derechos de autor.

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No puedes Copyright un hecho o una idea. Porque no puedes, cualquiera puede repetir tu idea para criticarla o construirla. El periodismo, junto con muchas otras formas de expresión común, depende de este principio. La promesa de que los derechos de autor solo durarían — como lo exige la Constitución — "por tiempos limitados," por lo que constantemente reabastece el dominio público. El dominio público permite la literatura académica, la investigación, y la revisión del bajo-coste de trabajos previamente copyrighted.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón por la que las librerías están llenas de ediciones académicas de alta calidad pero asequibles de las aventuras de Mark Twain de Huckleberry Finn y John Stuart Mill en libertad es que están en el dominio público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón no hay edición erudita anotada del hombre invisible de Ralph Ellison es que no es. El derecho de autor, cuando está bien equilibrado, fomenta la producción y distribución de la materia prima de la democracia.Tema: democracia. Se supone que es un incentivo económico para el próximo productor, no una garantía para los establecidos.

Pero después de más de 200 años de evolución legal y revolución tecnológica, los derechos de autor ya no ofrecen salvaguardias democráticas fuertes. Está fuera de balance.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada una de estas cuatro salvaguardias está siendo atacada por el cártel de los derechos de autor. Así, en general, los críticos activos del sistema corrupto de derechos de autor comparten una agenda que restauraría esas salvaguardias democráticas. Hemos estado luchando por la primera enmienda de la revista hacker (y por lo tanto de todos) el derecho a describir ciertos algoritmos ilegales y crear hipervínculos a otras páginas que describen o ofrecen estos algoritmos. Y hemos estado jugando defensa en los pasillos del Capitolio contra la legislación que crearía nuevos y peligrosos derechos de propiedad en hechos y datos y otra legislación más odiosa que requeriría que todos los productores de hardware electrónico y software para incluir dispositivos anti-copia en sus productos.

Caso Ashcroft

A pesar de que el fallo (la sentencia o la decisión judicial) en Eldred v. Ashcroft fue un golpe a los esfuerzos para abrir de inmediato un espacio de respiración más democrático en el derecho de autor, la decisión en sí ofrece semillas que podrían convertirse en algo bueno. El Juez Stephen Breyer escribió en su disenso: "es fácil entender cómo el Estatuto podría beneficiar a los intereses financieros privados de las corporaciones o herederos que ganaron los derechos de autor existentes.

Pero no puedo encontrar ninguna forma constitucionalmente legítima, relacionada con los derechos de autor en la que el estatuto beneficie al público. " Esta es la clave de cualquier movimiento de interés público: demostrar que los intereses especiales estrechos se están saliendo con la suya todo y el interés público está sufriendo. En su opinión mayoritaria, la jueza Ruth Bader Ginsburg ayudó a la causa retórica del público incluso mientras gobernaba contra sus intereses. Al descartar la noción de que la expansión excesiva de los derechos de autor tiene implicaciones severas de la primera enmienda, invocó dos de las salvaguardias clásicas democráticas de los derechos de autor estadounidenses: la dicotomía idea/expresión y el uso justo.

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Debido a estos dos conceptos, Ginsburg concluyó, la corte no necesita tomar seriamente el poder apresuremos del copyright. La expresión de fe de Ginsburg en el poder de la dicotomía idea/expresión y uso justo no reconoce que ambos derechos están siendo atacados en el Congreso y en los tribunales inferiores.

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Las industrias de cine, música, publicaciones y software están tratando de expandir su control sobre las máquinas en su casa para limitar los usos que podría hacer del material que usted ha comprado legalmente.

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Ginsburg hizo una declaración más que los defensores del interés público pueden tomar en serio y utilizar para sus propósitos. Al descartar las preocupaciones de la primera enmienda de los peticionarios, escribió: "pero cuando, como en este caso, el Congreso no ha alterado los contornos tradicionales de la protección del derecho de autor, el escrutinio de la primera enmienda es innecesario. " De hecho, la Digital Millennial Copyright Act de 1998 hizo justamente eso. Al prohibir las tecnologías que podrían romper con los controles de acceso en torno a los materiales digitales, el Congreso creó un nuevo régimen tecnológico y un nuevo conjunto de facultades para los titulares de derechos de autor para utilizar contra académicos, bibliotecarios, estudiantes y artistas. Este cambio en el locus de la aplicación de las relaciones humanas a la tecnología dura ciertamente ha "alterado los contornos tradicionales de la protección de los derechos de autor. " como el profesor de derecho de Yale Jack Balkin ha argumentado, estas palabras podrían ser utilizados para hacer las partes más perniciosas de la ley de derechos de autor del Milenio Digital inconstitucional.